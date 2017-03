Mỹ cấm dùng tinh tinh làm thí nghiệm

Tinh tinh là loài có họ hàng gần gũi với loài người. Ảnh: Mac.com.

Theo New York Times, Viện Y học quốc gia Mỹ từ nay sẽ không tài trợ cho những nghiên cứu sử dụng tinh tinh để làm vật thí nghiệm. Tờ báo này dẫn lời Giám đốc Viện Francis Collins, nêu lý do của việc cấm này là: “Tinh tinh trong thế giới sinh vật là họ hàng rất gần gũi với loài người, cần được đối xử một cách đặc biệt”.Các nhà khoa học thuộc hội đồng các chuyên gia, độc lập với Viện y học quốc gia Mỹ cũng kết luận rằng đa số các thí nghiệm dùng tinh tinh là không cần thiết.Jeffrey Kahn, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia, giáo sư đạo đức sinh học và chính sách xã hội Trường ĐH John Hopkins nói: “Chúng tôi cố gắng xác định những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về việc dùng tinh tinh trong các nghiên cứu sinh y học và tâm lý học động vật (nghiên cứu tập tính, hành vi…)”.Tuy nhiên bản thân các nhà nghiên cứu đang dùng tinh tinh trong thí nghiệm của mình cũng thú nhận bản thân họ cảm thấy vui mừng vì đó là những nghiên cứu mà họ vừa làm, vừa áy náy, nay đã “được” đình chỉ. Giám đốc của một trong những Trung tâm khoa học hiện nuôi 471 con tinh tinh cũng đồng tình với việc này và nói thêm từ lâu các nhà khoa học đã không muốn dùng loài linh trưởng này trong các thí nghiệm. Mặt khác, đó còn là những thí nghiệm rất tốn kém.Hiện nay, chỉ còn 2 nước cho phép dùng tinh tinh trong nghiên cứu là Mỹ và Gabon. Trong 10 năm qua, ở Mỹ có tới 100 đề tài dùng tinh tinh làm thí nghiệm và được biết trong các phòng thí nghiệm nhà nước và các hãng dược phẩm tư nhân đang huy động đến 1.000 con tinh tinh trong nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, các nước Châu Âu đã ban hành lệnh cấm từ năm ngoái.Cũng cần nói thêm rằng lệnh này cũng có ngoại lệ. Viện y học quốc gia vẫn cho phép hai ngành được phép dùng tinh tinh vì lý do bất khả kháng. Đó là chuyên ngành nghiên cứu văcxin phòng bệnh viêm gan C và nghiên cứu trong lĩnh vực miễn dịch học. Song các nhà bảo vệ động vật đề xuất thay vì nuôi nhốt những con tinh tinh “cực chẳng đã” đó trong chuồng, thì nên để chúng sống trong những khu bảo tồn.Tháng 10 vừa qua Mỹ cũng tuyên bố ngừng tất cả các thí nghiệm chất gây tê liệt thần kinh trên khỉ.