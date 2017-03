Mỹ: Cảnh sát được vũ trang như quân đội

Theo kết quả một cuộc điều tra được công bố trên báo The New York Times vào tháng 6, từ nhiều năm nay, lực lượng an ninh Mỹ đã tái sử dụng các loại vũ khí và khí tài chiến tranh.

Con “quái thú” nặng 30 tấn chống được mìn là một trong hàng trăm xe bọc thép quân dụng mà người dân Mỹ thấy xuất hiện khắp nơi trong nước và án ngữ trước các sở chỉ huy cảnh sát lớn nhỏ. Chiếc “ngáo ộp” này cao hơn 3 m đã từng được tung ra trong các chiến dịch hành quân của Mỹ ở nước ngoài. Trang bị xe bọc thép và trực thăng cho cảnh sát Song, khi mà Tổng thống Barack Obama đang chấm dứt “một mùa dài chiến tranh” cho nước Mỹ thì đủ các loại vũ khí, từ M16, súng phóng lựu, súng hãm thanh và nhiều chủng loại khác nữa, đã được thuyên chuyển qua cho các đơn vị cảnh sát, một hiện tượng mà ít người thật sự chú ý đến. Theo các thống kê của Lầu Năm Góc, dưới thời Obama, các đơn vị cảnh sát của Mỹ có lẽ đã tiếp nhận được nhiều chục ngàn khẩu súng máy, gần 200.000 bộ tiếp đạn, nhiều ngàn bộ quần áo ngụy trang và ống nhòm ban đêm, cũng như hàng trăm súng hãm thanh, xe bọc thép và máy bay trực thăng. Số khí tài này được bổ sung vào kho quân dụng của lực lượng an ninh Mỹ mà giờ đây đã mang vóc dáng hình hài và cả phương pháp hành động của những đơn vị quân đội chính quy. Các đơn vị SWAT (Special Weapons and Tactics, đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát Mỹ) từ nay sẽ phải triển khai hàng chục ngàn cuộc hành quân mỗi năm, kể cả những cuộc can thiệp thông thường. Tại bang Louisiana, các cảnh sát trùm kín mặt và vũ trang tận răng đã ập vào một vũ trường vào năm 2006 trong khuôn khổ một cuộc hành quân kiểm tra việc buôn bán các loại thức uống có cồn. Tại bang Florida vào năm 2010, các cảnh sát thuộc đơn vị Swat đã lăm lăm vũ khí trong tay tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra các tiệm cắt tóc nhưng đó chỉ là chiến dịch truy quét các cơ sở hành nghề không giấy phép! Vũ trang tận răng Là một thị trấn nhỏ chỉ với 25.000 nhân khẩu, Neenah có tỉ lệ tội phạm thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình cả nước, từ hơn năm năm nay tại đây không xảy ra một vụ giết người nào cả. Ủy viên hội đồng thị trấn Neenah, ông William Pollnow Jr., người đã phản đối việc cảnh sát được trang bị các phương tiện quân dụng mới như trên, giải thích: “Phải có một ai đó là người đầu tiên dám lên tiếng “Vì sao lại như vậy?””. Cảnh sát trưởng của thị trấn Neenah là Kevin E. Wilkinson ban đầu cũng nhận thấy rằng việc trang bị chiếc xe bọc thép chống mìn này cho thị trấn nhỏ bé của ông quả là một hành động quá hớp, song chiếc xe cũ kỹ hiện cảnh sát thị trấn đang sử dụng thì lại không có khả năng đáp trả các loại vũ khí lớn. Quốc hội Mỹ đã thông qua chương trình chuyển giao các khí tài quân sự vào đầu thập niên 1990, vào thời điểm mà tình hình tội phạm đang bùng phát mạnh trong các thành phố lớn của nước Mỹ và khi mà lực lượng cảnh sát đang cảm thấy mình yếu thế về vũ trang hơn so với các tay buôn lậu ma túy. Giờ đây tình hình tội phạm đã giảm đến mức thấp nhất kể từ 20 năm nay, Mỹ cũng đang ít dính líu hơn đến các vùng xung đột chiến tranh bên ngoài nước Mỹ và mặc dù không khí lo sợ và bất an vẫn còn đang hiện hữu nhưng con số các vụ tấn công trên đất Mỹ đang giảm đi nhanh chóng kể từ sau thập niên 1960-1970. Các lực lượng an ninh Mỹ đã nhận được số lượng vũ khí và khí tài lớn chưa từng thấy. Một vài đơn vị cảnh sát Mỹ, nhất là tại các khu vực thành thị lớn, sử dụng ngân sách liên bang được duyệt cấp để mua sắm xe bọc thép và các khí tài quân sự khác. Song, chương trình chuyển giao vũ khí nói trên đã được các chỉ huy cảnh sát đặc biệt hưởng ứng vì chưa bao giờ cảnh sát có được những phương tiện chiến tranh mà họ mơ ước như thế. Cảnh sát đã thích thú khi được “bới tìm miễn phí” trong các kho vũ khí dư thừa của quân đội. LẬP BÌNH (Theo The New York Times)