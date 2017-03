Mỹ cho phép vợ lấy tinh trùng của chồng đã chết

"Thụ thai để có một đứa con là dự định của George Kamau trước khi xảy ra cái chết không đúng lúc của anh ấy", Chege viết trong hồ sơ gửi Tòa án Tối cao Manhattan (New York, Mỹ). "Anh ấy đã bày tỏ mong muốn có con cái để có thể duy trì di sản của mình."



Thẩm phán Tòa án Tối cao, Shirley Kornreich đã trao án lệnh cho Chege hôm thứ năm, 14/10, cho phép bà có thể trích lấy tinh trùng của chồng để sử dụng trong một kế hoạch nhờ một phụ nữ khác mang thai hộ. Tuy nhiên, tất cả điều này có lẽ đã quá trễ.



Một thẩm phán ở New York đã cho phép Victoria Chege, vợ góa của George Kamau, trích lấy tinh trùng của người chồng quá cố để tạo một đứa con



Năm rồi, 1 phụ nữ New York khác - Gisela Marrero - cũng đã được phép trích lấy tinh trùng từ người chồng sắp cưới đã chết vì một cơn đau tim. Bác sĩ đã thu được tinh trùng chỉ 32 giờ sau khi người đàn ông tử vong. Thế nhưng lượng tinh trùng này vẫn không thể giúp người vợ được mang thai.



Dư luận xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau. Đơn cử lời bình luận của 1 cá nhân trên trang web của New York Daily News cho rằng việc Chege muốn có 1 đứa con của Kamau là có thể hiểu được, nhưng mang thai bằng tinh trùng của 1 người đàn ông đã chết thì thật "sởn gai ốc, ghê rợn và điên rồ".





Gisela Marrero (mặc áo đen, đang đứng giữa bố

và mẹ của chồng sắp cưới) cũng đã được phép

trích lấy tinh trùng từ người chồng sắp cưới đã chết

vì một cơn đau tim. Ảnh NY Daily News



Theo Thanh Hồng (Bee/ Aol News)

1 ý kiến khác thì tỏ ra nghi ngờ mong muốn có con của Kamau: "Nếu ông ấy muốn có 1 gia đình, ông ấy đã không tự tử. Có con không phải là 1 phần kế hoạch của ông ấy."Trước đây, các thẩm phán ở những bang khác bao gồm Texas và California cũng đã cho phép thực hiện việc thu tinh trùng của 1 người đàn ông đã chết .