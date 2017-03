Mỹ: Nhận bồi thường 63 triệu đô vì bị đánh vẹt đầu

Theo phán quyết hồi tuần trước của tòa án Torrance, một công ty an ninh sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho thợ sơn Antonio Lopez Chaj. Trong buổi họp báo vừa diễn ra ở Los Angeles với sự có mặt của Chaj, luật sư của người này cho biết, đó là số tiền bồi thường lớn nhất được trao cho một người ở California.



Luật sư của Chaj cho hay, sẽ có kháng cáo và thương thuyết dàn xếp trước khi ông Chaj nhận được một thứ gì đó.



Lopez Chaj, 43 tuổi, có mặt tại buổi họp báo với sự trợ giúp của người thân. Khi tháo mũ che vết thương, những người tham gia họp báo có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của ông này.



"Sọ của ông ấy giờ giống như một cái bánh với 1/4 đã bị cắt mất", luật sư Federico Sayre nói.



Ông Chaj bị tấn công tại một quán bar sau khi cố gắng can thiệp một vụ ẩu đả giữa người pha rượu, nhân viên an ninh và hai người thân đi cùng ông.

Các luật sư cho hay, nhân viên an ninh không giấy tờ, chưa được đào tạo đã đánh đập ông Chaj bằng dùi cui, đập vào đầu người thợ sơn này 8 lần và đập đầu xuống vệ đường 4 lần.



Nhân viên bảo vệ Emerson Quintanilla và người pha rượu gây ra vụ ẩu đả đã biến mất không để lại dấu vết.

Luật sư Sayre nói, vụ ẩu đả xảy ra vào 20/4/2010 khi ông Chaj, em trai và hai cháu tới quán bar Barra Latina. Một trong những người họ hàng của ông đã có tranh chấp với người pha rượu kiêm quản lý. Ông Chaj đã cố can thiệp song bị nhân viên bảo vệ đánh cho bất tỉnh. Một phần sọ của ông đã mất khi tới được bệnh viện.



"Các bác sĩ đã cứu mạng được ông ấy nhưng não bị thương tổn nặng nề. Ông Chaj hiện không nói được và phải có y tá chăm sóc 24/24", luật sư Sayre nói và cho biết thêm thân chủ của ông sẽ phải tiến hành thêm nhiều cuộc phẫu thuật khác.

Theo Hoài Linh (VNN / SMH)