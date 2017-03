Mỹ phát hành 1 USD may mắn

Giấy bạc may mắn năm Quý Tỵ do Bộ Tài chính Mỹ phát hành - Ảnh: Xinhua

Quan chức Bộ Tài chính Mỹ Rosie Rios nói năm rắn biểu thị cho sự giàu có và thịnh vượng, mang lại điều tốt lành và thành công hơn.

Các tờ tiền may mắn do Mỹ phát hành rất được săn đón trong và ngoài nước kể từ khi Cục In ấn và chạm khắc (Bộ Tài chính Mỹ) giới thiệu sản phẩm này vào năm 2000.

Hồi tháng 11-2011, Bộ Tài chính phát hành 108.888 giấy bạc may mắn trong năm rồng và được bán hết chỉ trong vòng một tuần.

Năm nay, Bộ Tài chính Mỹ bán ra 88.888 tiền giấy 1 USD may mắn. Tờ tiền không có giá trị lưu thông, có số seri được bắt đầu bằng 8888 với ý nghĩa số 8 được xem là biểu tượng của vận may đối với cộng đồng châu Á.

Kiểu thiết kế của tờ tiền đậm nét Á Đông, kết hợp nghệ thuật giấy cắt truyền thống của Trung Quốc và trang trí sặc sỡ để thu hút người dân Mỹ. Tờ tiền được bao bên ngoài bằng phong bì màu đỏ dát vàng. Bà Rosie tin tưởng đợt phát hành giấy bạc năm rắn cũng sẽ đạt được thành công tương tự năm ngoái.

Theo Tấn Khoa (TTO / Xinhua)