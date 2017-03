Mỹ phong Warren Buffett làm công dân danh dự

Tỷ phú Warren Buffett là một trong những người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Obama. Ảnh: CNBC

Văn phòng Tổng thống Mỹ vừa công bố danh sách 15 người được trao Huân chương Tự do của năm 2010. Trong đó, một trong những cái tên đáng chú ý nhất là tỷ phú Warren Buffett.

Bên cạnh vị thế của một trong những người giàu nhất thế giới, Warren Buffet còn được biết đến với tư cách là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho Tổng thống Mỹ Barrack Obama ngay từ khi ông này còn chưa bước chân vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của 2 tờ báo hàng đầu nước Mỹ là New York Times và Washington Post, lý do chính khiến ông Buffett được nhận huân chương danh dự là do những đóng góp của nhà tài phiệt này trong việc vãn hồi kinh tế Mỹ trong giai đoạn hậu suy thoái. Thành tích này được tính đến trên cả cương vị kinh doanh cá nhân lẫn vai trò cố vấn cho Chính phủ Mỹ. Ông Buffett cũng được giới hoạt động xã hội đánh giá cao với lời hứa sẽ đóng góp 99% tài sản của mình cho các quỹ từ thiện sau khi qua đời.

Ngoài vị tỷ phú nổi tiếng, danh sách người nhận Huân chương Tự do năm nay còn có những cái tên nổi tiếng khác như cựu Tổng thống George Bush, huyền thoại Muhammad Ali, cựu Đại sứ Mỹ tại Ireland Jean Kennedy Smith (chị gái cựu Tổng thống John Kennedy), nghệ sỹ violin Yo-yo Ma… Phần thưởng tương đương với danh hiệu Công dân danh dự này cũng được chính quyền Mỹ trao cho 2 nhà lãnh đạo là đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng vào đầu năm 2011.

Theo Nhật Minh (VNE)