Nam giới và nữ giới có tim khác biệt

1. Tim và động mạch của nữ giới nhỏ hơn so với của nam giới

"Nữ giới có động mạch nhỏ hơn không chỉ do họ có cơ thể nhỏ hơn", Marc Gillinov và Steven Nissen, chuyên gia tim mạch tại Cleveland Clinic (Mỹ) giải thích. Sự khác biệt này một phần là do hormon giới tính: Estrogen, progesterone và testosterone.



Trong khi các hormon nam giới làm mở rộng động mạch, hormon nữ lại khiến động mạch nhỏ đi. Chính điều này là nguyên nhân tại sao động mạch của nữ giới dễ bị huyết khối hoặc tắc nghẽn do hình thành mảng bám, đồng thời khó chữa bệnh bằng thủ thuật nong động mạch hay phẫu thuật tim nhân tạo.

Mạch máu nhỏ hơn cũng có thể là nguyên nhân những vấn đề khác liên quan tới mạch máu, chẳng hạn như đau nửa đầu và bệnh viêm nhiễm (ví dụ như bệnh Lupus và viêm khớp dạng thấp). Do đó, tỷ lệ nữ giới mắc những bệnh này thường cao hơn nam giới.

2. Các mảng bám gây bệnh tim ở nam giới và nữ giới có sự khác biệt

Nguyên nhân của hầu hết các cơn đau tim là do bệnh nhân bị tắc nghẽn trong động mạch. Tuy nhiên, loại mảng bám và nơi nó hình thành thì có sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới.

Nam giới bị bệnh tim thường có những mảng bám cứng (vôi hóa) ảnh hưởng đến cả ba động mạch vành. Trong khi đó, nữ giới bị bệnh tim có thể có ít mảng bám hơn và những mảng bám chỉ tác động đến 1 hoặc 2 động mạch. Thêm vào đó, ở phụ nữ, mảng bám có thể mềm hơn và dễ bị đánh bật.

3. Nữ giới thường bị bệnh tim mà không bị tắc nghẽn mạch vành tim

Theo Gillinov và Nissen, 30% nữ giới từng được các bác sĩ tiến hành thủ thuật thông tim để điều trị đau ngực hoặc đau tim không bị tắc nghẽn mạch vành tim. Nguyên nhân gây ra bệnh tim của họ có thể là do lưu lượng máu truyền tới tim thấp.

Các bác sĩ chưa hoàn toàn hiểu rõ hiện tượng này, tuy nhiên họ cho rằng nguyên nhân sâu xa là do động mạch trong tim nữ giới nhỏ hơn ở nam giới. "Điều này cũng có nghĩa là khi điều trị bệnh tim ở phụ nữ, chúng ta không thể chỉ chăm chăm nghĩ rằng mảng bám gây tắc nghẽn là nguyên nhân căn bệnh", Gillinov và Nissen cho biết.

4. Tim của nữ giới bị ảnh hưởng bởi estrogen

Các nhà khoa học cho rằng, estrogen có tác dụng bảo vệ trái tim của nữ giới khi họ còn trẻ. Tuy nhiên, sự sụt giảm nồng độ estrogen đi kèm với thời kỳ mãn kinh lại mang đến tác dụng ngược lại, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

"Thời kỳ mãn kinh bắt đầu cũng là lúc bạn nên đến gặp bác sĩ để lên một kế hoạch có lợi cho tim, bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục, kiểm tra lipid máu và huyết áp đều đặn", Gillinov và Nissen nói. Hãy chủ động luyện tập, như vậy bạn sẽ giảm được rủi ro cho chính bản thân mình.

Theo Nguyễn Ngọc Khanh (Bee/Realage)