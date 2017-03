Nam nữ Trung Quốc đổ lên mạng "chống ế"

Hình ảnh gợi cảm của một trang web hẹn hò Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

Cô là giảng viên đại học, không yêu ai trong suốt 5 năm nay và trung bình mỗi tuần, cô gặp mặt ba người để tìm hiểu. Mục tiêu hiện tại của Zhao là "Quyết tâm lấy chồng trước ngày tận thế 2012". Chỉ còn hơn một tháng nữa là "hết hạn", cô vẫn trong tình trạng lắm mối nhưng tối nằm không.

"Mấy năm trước tôi chia tay mối tình đầu của mình để đi tìm một người bạn đời tốt hơn anh ấy, và bây giờ khi tôi hối hận thì mọi thứ đã quá muộn", Zhao nói.

Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông đẹp cả hình thể lẫn tâm hồn, lương bổng khá và trông không quá xấu". Tuy nhiên, cứ mỗi lần trải qua một vụ hẹn hò bất thành, Zhao lại càng khó tính hơn. "Những bà cô như chúng tôi đều tự đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi mong chờ một tình yêu đến tự nhiên, nhưng thời gian không chờ đợi ai cả. Mai mối ngày càng trở thành nhu cầu thực tế".

Không chỉ các cô "gái ế", nhiều thanh niên thành thị Trung Quốc cũng đang đau đầu với chuyện hôn nhân.

"Mẹ của tôi vừa chuyển đến sống chung và không ngừng hối thúc tôi lấy vợ", Li Li, 31 tuổi, một con trai cả trong gia đình nói. Tại sao Li vẫn "ế" khi anh tương đối đẹp trai và có công việc ổn định?

"Giống như lời một bài hát, tôi đã ở bên cạnh người yêu mình nhưng lại vẫn băn khoăn người tôi yêu đang ở đâu", Li nói. Không hẳn là Li không thể tìm được ai yêu mình. Đôi khi, Li cũng nghĩ về việc kết hôn với bất kỳ ai đó "tạm chấp nhận được", nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn muốn có một người vợ "trên mức chấp nhận được".

"Tôi muốn tìm một cô gái có đôi mắt to, nụ cười xinh, tính tình hay ho, ít quan hệ, nhiều điểm chung với tôi nhưng không phải là một trinh nữ", Li nói về những tiêu chuẩn chọn bạn gái. Tuy nhiên, như bản thân anh nói, "đặt ra các tiêu chuẩn thì dễ nhưng tìm được người đáp ứng chúng thì khó". Hơn nữa, công việc của Li rất bận rộn và không có thời gian để tìm bạn gái.

Nhiều bậc cha mẹ của những thanh niên độc thân Trung Quốc phải tham gia "chợ tình" để tìm bạn đời cho con. Ảnh: Xinhua

Hiện không rõ tỷ lệ người độc thân ngoài tuổi kết hôn trung bình, xét trên dân số Trung Quốc là bao nhiêu, nhưng các phương tiện truyền thông dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ cho biết năm ngoái, con số này là khoảng 180 triệu, cả phụ nữ và nam giới.

Để tìm được một nửa tốt hơn, những nam thanh nữ tú độc thân phải viện đến sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, các dịch vụ mai mối và thậm chí cả những ứng dụng trò chuyện trên điện thoại như Weixin và Momo. Các phương pháp này có thể khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mục đích.

"Trong thời đại xô bồ như hiện nay, mọi người muốn tìm kiếm một tình yêu đích thực và vĩnh hằng bằng cách nhanh nhất, nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế là chuyện này đang diễn ra hoàn toàn theo nghĩa đen", một cư dân mạng nói.

"Do quá trình đô thị hóa, nhiều người Trung Quốc đã rời nông thôn hoặc những thành phố nhỏ để lên làm việc ở những thành phố lớn. Do đó, con đường truyền thống là tìm bạn đời qua mai mối của họ hàng đang dần biến mất", Gong Haiyan, một chuyên gia về tình yêu và hôn nhân, giải thích nguyên do về sự gia tăng số người độc thân ngoài tuổi kết hôn trung bình.

"Cuộc sống ở thành phố lớn thường ganh đua rất quyết liệt và nhiều người phải nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Họ chỉ còn rất ít thời gian để nghĩ đến những chuyện lãng mạn. Bên cạnh đó, người thành phố thường quan hệ không rộng, nhiều người chấp nhận độc thân cả một thời gian dài vì thà sống một mình còn hơn phải dành phần còn lại của cuộc đời với người mà họ không yêu".

"May thay, Internet đã giải quyết vấn đề thông tin", ông Gong nói tiếp. So sánh với việc mai mối truyền thống, Internet có những lợi thế tuyệt vời khi khai sinh ra những thị trường hẹn hò trực tuyến. "Ví dụ trang web Jiayuan có đến 68 triệu thành viên. Con số này cho thấy số người chọn cách hẹn hò qua mạng không phải là ít".

Các trang web hẹn hò của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, sau 15 năm kể từ thời điểm ra đời vào giữa những năm 1990. Ưu thế lớn nhất của mạng lưới này là bạn có cả "một biển ứng viên" để lựa chọn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là dễ gây ảo tưởng và mọi người phải mất nhiều thời gian cũng như công sức để xác thực về người mà họ hẹn hò.

