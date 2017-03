Nạn nhân “chủ nghĩa dân tộc cực đoan TQ” đi kiện

Ông Lý Kiến Lợi và vợ tại hiện trường vụ hành hung - Ảnh: ynet.cn

Theo báo mạng Kinh Doanh Trung Quốc, ngày 11-10 gia đình nạn nhân Lý Kiến Lợi đã đâm đơn lên tòa án quận Liên Hồ, thành phố Tây An, để kiện Sở Công an thành phố do không làm tròn trách nhiệm bảo vệ công dân. Gia đình ông Lý đòi công an bồi thường 500.000 NDT (79.640 USD) vì những thiệt hại về thể chất và tinh thần mà ông Lý phải gánh chịu trong một tháng qua.

Sau gần một tháng nằm liệt trên giường bệnh, ông Lý đã có thể đi lại vài bước nhưng nói năng vẫn rất khó khăn, chỉ thốt ra được vài từ đơn giản như “vâng”, “cảm ơn”... Sự sợ hãi như vẫn còn ám ảnh ông nặng nề. “Kể cả bây giờ, khi nhắc về vụ việc ngày hôm đó, ông ấy vẫn còn bị kích động mạnh và bật khóc” - bà Vương, vợ ông Lý, buồn rầu nói.

Nhiều chuyên gia chính trị Trung Quốc nhìn nhận thảm kịch của ông Lý Kiến Lợi là biểu tượng xấu xí và méo mó nhất của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc.

Thời Báo Thanh Niên Trung Quốc tường thuật: ngày 15-9, nhiều người dân Tây An đã đổ ra đường phản đối Nhật vì vụ mua lại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Những người biểu tình quá khích đã đập phá cửa hàng của các doanh nghiệp Nhật cùng xe cộ mang nhãn hiệu Nhật, hôi của... Khi đó, vợ chồng ông Lý Kiến Lợi đang lái một chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota Corolla chạy trên đường.

Đoạn video do một người qua đường quay cho thấy đám đông quá khích đã bao vây và đập phá chiếc xe. Một người đàn ông mặc áo thun trắng cầm một thanh sắt chặn ngay đầu xe và đập điên cuồng vào chiếc xe. Nhiều kẻ khác hùng hổ vây quanh. Ông bà Lý bước xuống xe và van xin đám đông ngừng lại. Gã đàn ông phía trước lập tức dùng thanh sắt đập liên hồi vào người và đầu ông Lý khiến ông gục xuống, máu chảy thành vũng.

Bà Vương hoảng sợ, luôn miệng kêu cứu nhưng không ai đáp lại. Đám đông cuồng loạn tiếp tục đập nát chiếc xe và bỏ mặc ông Lý đang nằm trên vũng máu. Một người qua đường hét to: “Chúng ta hãy cứu sống người đàn ông này. Chúng ta đều là người Trung Quốc”. Khi ấy mới có vài người qua đường chạy đến giúp bà Vương đưa chồng sang bên đường để đón taxi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, ông Lý đã phải phẫu thuật não do bị cú đập quá mạnh vào đầu. “Lúc đó hoàn toàn hỗn loạn. Sao họ lại có thể vô lương tâm đến thế - bà Vương bức xúc - Tôi nghe nói lúc đó cảnh sát Tây An không hề làm gì để ngăn chặn đám đông”. Ông Lý sẽ phải tiếp tục phẫu thuật trong sáu tháng tới. Các bác sĩ cho biết người đàn ông trụ cột của gia đình này khó có thể hồi phục hoàn hoàn, có thể bị thương tật suốt đời.

Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời một người nhà gia đình ông Lý tiết lộ bà Vương đã phải đi vay mượn khắp nơi để trả viện phí, bởi bảo hiểm y tế địa phương không chịu chi trả tiền chữa trị các vết thương do đám đông biểu tình gây ra.

Đoạn phim quay cảnh ông Lý bị hành hung đã nhanh chóng lan truyền trên Internet và gây nên một làn sóng phản đối dữ dội. Theo Tân Hoa xã, trước sức ép của dư luận, Sở Công an Tây An đã phải mở cuộc truy lùng nghi phạm gây án. Tuần trước, nghi can đánh ông Lý đã bị bắt. Nếu bị kết án, gã đàn ông này có thể bị kết án tử hình.

Trên mạng Sina Weibo, nhiều người Trung Quốc thừa nhận hành vi đập phá, hôi của, đánh người của đám đông biểu tình chống Nhật không hề là sự thể hiện của lòng yêu nước mà là hành vi côn đồ. Một số người còn cho rằng những hành vi như thế chỉ khiến cả thế giới cười nhạo người Trung Quốc là vô văn hóa. Ông Bạch Nham Tùng, người dẫn chương trình tin tức 1+1 của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), nhận định: “Họ (người biểu tình) đã lợi dụng vỏ bọc lòng yêu nước. Trên thực tế họ đã phạm tội ác”.

Chính Thời Báo Hoàn Cầu cũng thừa nhận vụ ông Lý bị đánh đập như thế là sự thể hiện của một thứ chủ nghĩa yêu nước lệch lạc và xấu xí. Báo này còn dẫn lời một số luật sư khẳng định các nạn nhân của những vụ biểu tình, cướp phá, hôi của vừa qua ở Trung Quốc có quyền đâm đơn kiện công an địa phương vì tội không đảm bảo trật tự, an ninh xã hội.

Giáo sư xã hội học Hồ Tinh Đẩu thuộc Đại học Công nghệ Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc cần phải giáo dục lại người dân của mình.

