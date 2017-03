Năng lượng vĩnh cửu cho máy bay do thám

Trên lý thuyết, điều này có thể thực hiện được bằng cách bắn tia laser từ trạm mặt đất chiếu vào máy bay đang di chuyển.







Máy bay do thám Stalker có thể duy trì liên tục hoạt động trên không - Ảnh: Lockheed Martin

Theo Hạo Nhiên (TNO)



Khả năng đó đã được phát hiện ở một lần thí nghiệm trong nhà cho thấy năng lượng từ tia laser có thể cung cấp cho máy bay Stalker suốt 48 giờ, theo Space.com.Phiên bản điện tử Stalker của hãng Lockheed Martin chứa pin với dung lượng tối đa 2 giờ, nhưng trong cuộc thí nghiệm trên, hệ thống năng lượng laser do hãng LaserMotive chế tạo đã chứng tỏ khả năng sạc pin không dây cho máy bay duy trì hoạt động.Nếu được chứng minh trong các cuộc thử nghiệm ngoài trời, hệ thống trên sẽ cho phép các lực lượng đặc biệt của Mỹ sở hữu tai mắt robot trên không có thể được duy trì hoạt động lâu dài.Năng lượng laser có thể chạy tốt ở trường hợp các máy bay do thám điện tử cỡ Stalker, với sải cánh dài 3 m, nhưng các dòng máy bay lớn hơn cần hướng tiếp cận khác do nhu cầu năng lượng cao hơn nhiều.