Não teo gần hết vẫn sống khỏe re

Tại hội nghị thường niên lần thứ 20 của Hiệp hội Nghiên cứu khoa học về ý thức (ASSC - Association for the Scientific Study of Consciousness) được tổ chức tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào tháng 6-2016 vừa qua, chuyên gia tâm lý học Axel Cleeremans thuộc ĐH Brussels (Bỉ) đã nêu lại trường hợp một chứng bệnh lạ đã được tạp chí The Lancet đăng tải vào năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa có được lời giải đáp thấu đáo.

Bệnh nhân nhập viện khi bị đau chân trái, sau khi chụp MRI, các bác sĩ đã phát hiện ra 90% thể tích hộp sọ của người này chỉ chứa dịch não tủy (xem ảnh chụp MRI hộp sọ bệnh nhân). Chuyện lạ ở đây là bệnh nhân vẫn có một đời sống sinh hoạt bình thường như bao người khác: là viên chức nhà nước, có vợ, hai con, không có tiền sử bệnh thần kinh.

Dựa trên thực tế lâm sàng, chuyên gia Axel Cleeremans chỉ có thể ghi nhận một thực tế rằng: Khi bộ não không bị hủy hoại một cách đột ngột mà quá trình diễn ra chậm chạp, từ từ thì não hoàn toàn có đủ thời gian và đủ khả năng để thích nghi. Não đã bị “tóp” lại chỉ còn 10% so với thể tích bình thường cần có.

Điều này có nghĩa là khoa học chỉ mới lập luận trên hiện tượng và theo cách được cho là “có lý theo logic” chứ chưa phân tích, lý giải được nguyên nhân về thần kinh học và từ các lý thuyết về hoạt động ý thức của con người. Chuyên gia cho biết trường hợp này vẫn còn đang đợi y học chứng minh trong tương lai.