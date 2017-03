NASA che giấu giả thuyết UFO áp sát trạm không gian?

Video từ NASA này đã được đăng tải lên YouTube bởi kênh Streetcap1 vào ngày 30-9, đến ngày 4-10 video này đã có hơn 600.000 lượt xem. "Vệt sáng không xác định này sáng hơn ở phía bên trái do ánh sáng từ mặt trời, không phải do hiện tượng lóe sáng. NASA đã tắt camera này rất nhanh dù nó ở khá xa nhưng tôi vẫn có được một vài khung hình có thể phóng to" - theo lời mô tả về video.

Trong video, ánh sáng màu trắng đang phát sáng trước khi bị tắt và màn hình biến thành màu xanh. Việc tín hiệu dừng lại đột ngột đã nhanh chóng khiến mọi người đưa ra thuyết âm mưu cho rằng NASA đang che giấu điều gì đó. Một người dùng mạng xã hội đã để lại một bình luận ngắn gọn rằng "NASA che giấu tốt lắm".



Vệt sáng khả nghi xuất hiện gần Trạm không gian quốc tế ISS. Ảnh: SPUTNIK

Những người khác rất tin điều này. "Làm tốt lắm Streetcap1. Chúng ta biết sự thật. Chúng ta biết lý do tại sao nguồn cấp dữ liệu liên tục bị tắt ngay tại những khoảnh khắc rất "thuận tiện". Bạn đã giúp nhân loại khi đăng đoạn video này lên. Bỏ qua những nghi vấn về chất lượng video. Những người mà không tin chuyện này là những kẻ ngu ngốc, họ còn không biết buộc dây giày nữa chứ đừng nói đến chuyện họ biết Trạm không gian ISS là gì" - một tài khoản YouTube bình luận.

Ian O'Neill thuộc trang Space.com đã đưa ra lời giải thích đơn giản hơn, khẳng định rằng vật thể trong đoạn video là "vật thể mềm chưa xác định", có khả năng đó là một sợi dây cáp quang.

"Trước khi mọi chuyện rõ ràng để xác định cụ thể nó là gì thì việc nguồn dữ liệu bị tắt khiến người xem đưa ra những giả thuyết riêng. Đối với các tờ báo lá cải, họ cho rằng đây là "âm mưu" và "người ngoài hành tinh. Thực tế là máy ảnh cần được tân trang lại" - O'Neill đã viết.