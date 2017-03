Nga: nhiệt độ -60 độ C

Tuyết bám trên mặt người dân khu vực miền đông Nga - Ảnh: rbth.ru

Ghi nhận của Cơ quan khí tượng Nga cho biết nhiệt độ ngày 11-1 tại nước cộng hòa Yakutia và vùng Viễn Đông đã dao động từ -580C đến -600C. Ở nhiều nơi, chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Người dân Yakutia phải sống và làm việc trong giá rét dưới -50 độ C từ đầu năm 2012 đến nay.

Theo dự báo, nhiệt độ thấp trong khu vực này sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Toàn bộ vùng Viễn Đông của Nga cũng bị băng tuyết bao trùm, có nơi tuyết dài gần 1m, nhiệt độ đo được từ -30 đến -40 độ C.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương khuyến cáo người dân nên mặc quần áo ấm, chọn giày ấm và không quá chật, không đi ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết.

Băng phủ trên mái nhà người dân Yakutia - Ảnh: rbth.ru

Cào tuyết để dọn đường vào nhà - Ảnh: rbth.ru

Rừng cây bị tuyết phủ dày - Ảnh: rbth.ru

Tuyết dày hơn 1m ở khu vực miền đông - Ảnh:Yakutia

Theo Mỹ Loan (TTO / Russia Beyond the headline)