Ngày 1-1 là ngày nguy hiểm nhất trong năm, vì sao?

Theo Daily Mail, trên thực tế mặc dù hầu hết mọi người dành ngày năm mới 1-1 để “chiến đấu chống lại” hậu quả của việc quá chén và ngủ, song nghiên cứu mới cho thấy ngày này hóa ra lại là ngày nguy hiểm nhất trong năm.

Theo một nghiên cứu do Trường ĐH California tiến hành, số lượng người chết tăng vọt trong hai tuần Giáng sinh và năm mới. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy bạn dễ chết vì những lý do tự nhiên vào ngày 1-1.



Số người chết vì lý do tự nhiên tăng vọt trong ngày 1-1. Ảnh minh họa

Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã lấy giấy chứng tử được cấp tại Mỹ trong vòng 25 năm qua. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự gia tăng tử vong do tự sát, tai nạn, giết người trong những ngày nghỉ nhưng không có nghiên cứu nào liên quan tới cái chết tự nhiên. Những nguyên nhân tự nhiên dẫn đến tử vong được xác định là chết vì bệnh tật, già yếu và dịch bệnh.

Vì thế, các nhà nghiên cứu đã điều tra và tìm thấy một xu hướng rõ rệt, rằng số người chết vào ngày 1-1 vì lý do tự nhiên nhiều hơn 5% so với các ngày khác. Dù rằng việc thiết lập dữ liệu không khó nhưng lý do cái chết tự nhiên gia tăng vào đầu năm lại chưa có lời giải thích.

“Đây là một bí ẩn mà ít có người nào để ý muốn tìm hiểu” - ông David Phillips, một trong các tác gả của nghiên cứu, cho biết. Ông khẳng định ông không thấy có nghiên cứu nào sâu hơn về vấn đề này.