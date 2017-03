Ngày 19-3, xuất hiện “siêu mặt trăng”

Hai hành tinh này sẽ chỉ còn cách nhau khoảng 356.577km, trong khi khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái đất đến Mặt trăng là 384.403km. Khi đó, quan sát sẽ thấy Mặt trăng sáng hơn, lớn hơn bình thường nên được gọi là "siêu mặt trăng". Đây là hiện tượng bình thường chứ không phải là nguyên nhân gây nên động đất, sóng thần ở Nhật Bản vừa qua như một số tin đồn thất thiệt.

Theo Viện Vật lý địa cầu, Mặt trăng chỉ có khả năng gây nên hiện tượng thủy triều, do lực hấp dẫn của nó làm cho nước biển kéo về phía Mặt trăng. Tương tự, Mặt trời cũng có khả năng tạo ra thủy triều; tuy nhiên, do nằm xa Trái đất nên sức hút thấp hơn so với Mặt trăng... Phân tích thêm về hiện tượng "siêu mặt trăng", ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn trẻ cho biết, đường đi giữa Mặt trăng và Trái đất có hình elip, nên sẽ sinh ra những điểm cực gần và cực xa giữa hai hành tinh này. Theo chu kỳ, điểm cực gần sẽ xuất hiện một tháng/lần vào đúng thời điểm trăng rằm. Và ngày 19-3-2011 là rằm tháng Hai.

Theo Trà My (HNM)