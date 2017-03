Ngày cuối đời của người đàn ông béo nhất thế giới

Theo NY Daily News, chương trình truyền hình thực tế của kênh truyền hình cáp Mỹ TLC mới đây phát sóng tập phim ghi lại những ngày tháng cuối đời của Naputi, với tiêu đề "Người đàn ông 900 pound: Cuộc chạy đua với thời gian".









Ricky Naputi bên vợ anh, Cheryl, vào những ngày cuối đời. Ảnh: TLC







Naputi nặng 408 kg và không thể ra khỏi nhà. Ảnh: TLC

Naputi nặng 900 pound, tức hơn 400 kg, và tiêu thụ khoảng 10.000 calo một ngày. Anh sống ở đảo Guam, Mỹ, nhưng căn bệnh béo phì khiến anh nằm liệt giường, không thể ra khỏi nhà, không tự đi lại hay tắm rửa trong suốt 5 năm."Lần cuối tôi ra ngoài dạo chơi là cách đây nhiều năm lắm rồi. Tôi thèm cảm giác ánh nắng mặt trời rọi vào mặt. Nhớ cảm giác những giọt nước chảy trên cơ thể mình khi tôi tắm", anh nói trong phim.Để cứu sống bản thân, Naputi phải nỗ lực hết sức để giảm cân. Đến khi đạt được một mức cân nặng cần có, anh mới có thể bay vào lục địa Mỹ để phẫu thuật."Tôi sẽ cố gắng hết sức mình", anh nói. "Tôi chỉ có một mục tiêu, một mục tiêu duy nhất là đưa cuộc sống của tôi trở lại".Trong quãng đời bi kịch vì béo phì của mình, Naputi may mắn nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ người bạn đời của anh, Cheryl. Cô là người chăm sóc anh, nấu cho anh ăn, tắm gội cho anh, giúp anh đi vệ sinh, những công việc khiến cô ví như mình "đang chăm sóc một đứa trẻ quá cân".Video: Những ngày cuối cùng của NaputiHai người gặp nhau cách đây 10 năm và ban đầu chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Naputi lúc đó đã bị béo phì nhưng vẫn còn nhẹ cân hơn rất nhiều so với khi anh qua đời."Anh ấy xin số điện thoại của tôi để gọi điện và nói chuyện", Cheryl kể trước ống kính camera. "Khi tôi đến nhà Naputi, anh ấy đã làm nứt 2,5 cm cửa".Ba tuần rưỡi sau đó, Cheryl chuyển đến với Naputi. Cặp đôi sống với nhau cho đến khi Naputi qua đời hồi tháng 11 năm ngoái.Cheryl là người đã gọi 911 đến cấp cứu cho chồng. Các nhân viên y tế nỗ lực suốt một giờ để hồi sức cho Naputi nhưng không thành. Nguyên nhân cái chết của anh được kết luận là do béo phì. Anh ra đi ở tuổi 39.