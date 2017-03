Nghề đưa thư có nguy cơ biến mất vì... email

Ở Italy, nơi ngành bưu điện từ lâu có tiếng là chậm chạp và trì trệ, với mỗi năm số lượng thư và bưu thiếp bị tồn đọng không chuyển được hoặc chuyển chậm từ hàng tuần đến hàng năm lên đến hàng trăm nghìn, thì hiểm họa này tăng lên gấp đôi.

Dư luận nước này không có gì ngạc nhiên khi ngành bưu điện dự tính cắt giảm 10.000 nhân viên đưa thư trong năm tới.

Báo chí Italy cho biết một trong những lí do chính khiến ngành bưu điện Italy cắt giảm nhân lực là vì hình thức thư tín hiện tại đã không còn là mốt.

Năm 2009, số lượng thư tín và bưu thiếp được người Italy gửi đi giảm tới 20% so với năm trước. Nguyên nhân là do sự bùng nổ của email và thông điệp chuyển tải qua các mạng xã hội, ước tính tăng 25% so với năm 2008.

Một công trình nghiên cứu của Viện thăm dò dư luận SWG cho biết ở Italy, hiện giờ, hình thức chuyển thư hoặc các giấy tờ khác chỉ được các doanh nghiệp sử dụng hoặc được các công ty dịch vụ gửi đến cho các khách hàng.

Nghiên cứu cho biết chỉ có những người già là vẫn giữ hình thức viết thư cho nhau, trong khi giới trẻ giờ đây chỉ quen viết email. Có đến 95% số thanh niên được hỏi khẳng định thích viết email hơn viết thư, 85% cho biết trong năm qua không viết một lá thư nào và 66% tiết lộ họ chỉ gửi bưu thiếp trung bình mỗi năm một lần.

Hiện bưu điện Italy có 150.000 nhân viên, trong đó 73.000 người là nhân viên tại các bưu điện địa phương và nhân viên đưa thư.

Trong thời điểm bưu điện truyền thống với mục đích chuyển thư tín và bưu thiếp dần mai một, ngành bưu điện Italy đã tăng cường các hình thức khác như chuyển tiền, phát lương hưu, thu tiền điện nước và điện thoại, bảo hiểm và bán hàng trên mạng.

