Nghi phù dâu tử vong vì bị ép uống nhiều rượu

Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở miền Nam Trung Quốc, sau khi người ta phát hiện Zhong, một phù dâu 17 tuổi đã tử vong tại một phòng khách sạn ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Trung Quốc sau khi làm phù dâu cho một đám cưới của một người bạn vào hôm 23-1.



Hình ảnh từ clip cho thấy Zhong đã ngã xuống tại buổi tiệc. Ảnh: Guangzhou Daily

Một đoạn clip được camera an ninh quay lại cho thấy cô gái trẻ đã ngã xuống tại buổi tiệc vì quá say. Sau đó, có hai người bạn trẻ đã dìu Zhong vào phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vài tiếng sau, người ta phát hiện cô đã tử vong tại phòng với tư thế nằm úp mặt xuống giường. Một số người cho rằng cô ấy có thể tử vong do bị ngạt vì quá say.

Về phía cô dâu vẫn một mực khẳng định rằng bạn mình không hề bị ép uống rượu tại buổi tiệc. Cô cho biết ban đầu Zhong chỉ uống nước ngọt nhưng sau đó tự nhiên chuyển sang uống rượu. Hai phù dâu khác cũng cho rằng Zhong chỉ uống bình thường nhưng không hiểu tại sao sự việc đáng tiếc lại xảy ra.

Hiện cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Zhong.