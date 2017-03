Nghĩa địa người ngoài hành tinh ở châu Phi

Trưởng nhóm khai quật cho rằng đó là những người khách đến từ một hành tinh khác, gặp tai nạn và đã chết ở đây.



Theo các nhà khoa học, họ được chôn cất khoảng 500 năm về trước. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ rằng họ là một giống người cổ nhưng thực tế cho thấy suốt cả vùng rộng lớn xung quanh không hề có dấu vết nào chứng tỏ đã từng là nơi cư trú của con người.

Những thi thể được tìm thấy đều rất cao lớn. Ảnh minh họa.

Trong số 40 ngôi mộ chôn chung có chừng 200 thi thể, tất cả đều được bảo quản tốt. Đó là những người cao lớn, chừng 7 feet (hơn 2 met), đầu to một cách mất cân đối, không có mồm, mắt và mũi.



Những nhà khảo cổ cho rằng họ là những thành viên của người ngoài hành tinh, có khả năng bị chết do nhiễm virut trên Trái đất mà họ chưa hề có miễn dịch. Tuy nhiên các vùng phụ cận cũng không tìm thấy dấu tích của con tàu từ vũ trụ đổ bộ xuống, cho dù chỉ là một mảnh vụn nào đó.



Đây không phải là lần đầu tiên người ta tìm thấy những ngôi mộ lạ. Mùa hè năm 1937, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc do giáo sư Chi Putei cầm đầu đã tìm ra những hang động tại Núi Bayan-Kara-Ula. Bên trong hang động, người ta cũng phát hiện nhưng bộ xương có đầu rất lớn và thân thể kỳ quái. Gần đấy có 176 tấm bảng đá, giữa mỗi tấm có một lỗ thủng và ghi những chữ bí hiểm.



Thêm vào đó, thành hang động có khắc những hình vẽ Mặt trời mọc, Mặt trăng và những vì sao, nhiều chấm màu kéo dài… Các chuyên gia đã giải mã các chữ cổ tại hang động Bayan-Kara-Ula suốt 2 thập kỷ. Cuối cùng, giáo sư Zum Umchu, trường Đại học Bắc Kinh đã giải mã được nhiều ký hiệu. Những chữ cổ đó kể lại khoảng 12 nghìn năm về trước có một số thiên thể bị rơi tại vùng núi này.



Một thi hài của “người ngoài hành tinh” khác được một người dân tộc thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra. Xác ướp từ kỷ băng hà vẫn còn để trong quan tài làm bằng vật liệu giống như thuỷ tinh. Chiều cao của người đàn ông đó - tạm gọi như vậy - không quá 1,2 met, da xanh nhạt và hai bên vai nhú ra hai cánh nhỏ, trong suốt.



Theo các nhà nghiên cứu, hình dạng của thi hài, mặc dù không bình thường, vẫn giống người hơn là một loài vật. Mũi, môi, tay, chân, móng tay… tương tự như người. Chỉ có cặp mắt thì to hơn mắt người đến 3 lần và không có màu, trông tựa như mắt rắn.

Cách đây không lâu lắm, tại một trong những ngôi mộ cổ Ai Cập người ta cũng phát hiện ra một xác ướp cao hơn 2,5 met, không có mũi và tai, miệng rộng và không có lưỡi.



Theo nhà khảo cổ học Gaston de Villars, kỷ nguyên của kỹ thuật ướp xác xuất hiện cách ngày nay chừng 4.000 năm. Người được chôn là một quý tộc Ai Cập, xung quanh ông có xác ướp của những người hầu hạ, đồ ăn thức uống và nhiều đồ tuỳ táng để người chết duy trì những sinh hoạt quen thuộc ở thế giới bên kia. Tuy nhiên người ta nhận thấy, không phải tất cả những vật tuỳ táng đều thuộc nền văn hoá Ai Cập hoặc nền văn hoá nào đó trên Trái đất.



Ví dụ trong số đồ chôn theo lại có những chiếc đĩa rất bóng ghi những dòng chữ lạ, những bộ quần áo làm bằng kim loại, đôi giày bằng chất liệu giống như chất dẻo. Nhiều tấm bảng đá khắc hình ảnh những vì sao, những hành tinh và những chiếc máy rất lạ. Nơi thờ tự trong hầm mộ còn cả một xác ướp lạ.



Nhiều đồ thờ làm từ vật liệu mà thời cổ xưa chưa biết đến. Những tấm đá phẳng đều được cưa ra từ đá nguyên khối nên thành của hầm mộ phẳng lì và nhẵn bóng,giống như được cưa bằng tia laser của kỹ thuật hiện đại. Có chỗ, bề mặt đá được làm nóng chảy để gắn kết với nhau. Hầm mộ được trang trí bằng chất liệu giống như chì.



Tuy nhiên, giả thuyết đó là sự tham gia của những người ngoài hành tinh không phải là giả thuyết duy nhất. Theo một số nhà nghiên cứu, còn một giả thuyết cho rằng những “người khổng lồ” và “người lùn tịt” cũng có thể là một nhánh của loài người như chúng ta, từng cùng chung sống nhưng vì những lý do nào đó học đã bị diệt chủng.

Theo Tuấn Hà (VNN / Pravda.ru)