Nghiên cứu vắc-xin chống sốt rét từ dơi

Theo GS Susan Perkins, thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên New York - Mỹ, các loài ký sinh trùng sốt rét đã sống trên loài dơi ở đây từ hàng triệu năm trước nhưng loài dơi đã tiến hóa để có thể thích nghi với chúng. Nếu hiểu được cách loài dơi chống bệnh sốt rét, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra một loại vắc-xin cho căn bệnh nguy hiểm này.







Dơi có thể dùng để nghiên cứu tìm ra loại vắc-xin phòng chống sốt rét



Theo nghiên cứu được đăng tải gần đây trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học đã nghiên cứu mẫu máu của 274 con dơi thuộc 31 loài khác nhau ở vùng rừng Liberia, Guinea và Côte d’Ivoire. Trong số dơi được xét nghiệm, có 40% bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Tuy nhiên, ký sinh trùng sốt rét tìm thấy trên các con dơi này không giống như loại ký sinh trùng gây sốt rét trên người nên cũng không có nguy cơ lây nhiễm. Loại ký sinh trùng ở dơi này lại có nhiều đặc điểm giống với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium ở chuột rừng, cho thấy có thể có sự lây nhiễm giữa 2 loài.Bệnh sốt rét trên người hiện được gây ra bởi vài loài thuộc chi Plasmodium, một loại ký sinh trùng đơn nhân. Các ký sinh trùng sốt rét có thể được truyền từ người này sang người khác thông qua muỗi cắn. Gần một nửa dân số thế giới bị đe dọa bởi bệnh sốt rét, với hơn 660.000 ca tử vong mỗi năm.Với nghiên cứu này, các nhà khoa học có thể thấy được sự đa dạng của ký sinh trùng Plasmodium, từ đó có thể hiểu được các bước tiến hóa và vai trò của chúng trong chuỗi tuần hoàn tự nhiên, đồng thời cũng tìm cách lý giải khả năng đề kháng cao kỳ lạ của loài dơi đối với bệnh sốt rét để có thể phát triển một loại vắc-xin hiệu quả ngăn ngừa bệnh sốt rét cho con người.