Ngôi làng có 600 thiếu nữ xinh đẹp không chồng

Noiva do Cordeiro là một ngôi làng nhỏ nằm trong vùng Belo Horizonte, phía đông- nam nước Brazil, tuy thưa thớt dân cư nhưng từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống nữ quyền của mình: mọi quyền hành đều do phụ nữ đảm trách. Dẫn đến hệ quả: 600 thiếu nữ xinh đẹp trong làng hiện nay đều đang “chịu” cảnh độc thân, các cô đã phải ra thông báo tìm chồng, một cách vất vả, gấp rút, nhưng đầy… tuyệt vọng!

Khởi thủy ra đời những quy tắc sinh hoạt có một không hai tại ngôi làng quê Brazil này bắt đầu từ cuối thế kỷ 19. năm 1891, một thiếu phụ nông thôn bị đuổi khỏi làng do phạm tội ngoại tình. Ngoài ra, 5 thế hệ tiếp theo của cô cũng phải chịu chung cảnh ngộ. Cô đã lang thang và cuối cùng tìm được chốn nương thân tại làng Noiva do Cordeiro. Theo thời gian, nhiều phụ nữ độc thân cũng đã tìm đến làng Noiva do Cordeiro định cư và lập nghiệp, dần dần họ đã thiết lập nên một trật tự và nề nếp sinh hoạt riêng rất đặc trưng, theo đó quyền hành hoàn toàn thuộc về phụ nữ.

Theo quy định, một khi “làm rể” tại làng Noiva do Cordeiro, nam giới chỉ được hưởng những “ưu đãi” rất hạn chế. Khi kết hôn với phụ nữ trong làng, các ông chồng không được có mặt trong làng suốt cả tuần. Họ phải ra thành phố làm việc và chỉ được quay về vào ngày nghỉ cuối tuần. Con trai được sinh ra trong làng khi đến 18 tuổi phải tự động ra đi tìm nơi chốn khác để tìm lập thân.

Nữ giới tại Noiva do Cordeiro bị trói buộc bởi “lệ làng” này nên không dễ để tìm được ý trung nhân. Mặc dù một số phụ nữ trong làng cũng đã lập gia đình, đã có con, nhưng chồng họ bắt buộc phải đi làm xa theo đúng quy định, còn lại đa số thiếu nữ đang ở độ tuổi 20- 35 đều đang chịu cảnh “không thể có bạn trai” để tiến tới hôn nhân.

Tình thế “bức bách” đã khiến các cô đã quyết định hành động, tự mình gửi lời “tìm bạn” đến tất cả các thanh niên nào có… quan tâm! Song, tiếc thay, như lời cô Nelma Fernandes, 23 tuổi, than thở: “Những người đàn ông duy nhất mà chúng tôi gặp được thì hoặc là đã có vợ, hoặc là những thanh niên có họ hàng gần xa với chúng tôi”, rồi cô tâm sự tiếp: “Rất lâu rồi tôi không được gặp gỡ hay nắm tay thanh niên nam giới.

Tất cả chúng tôi đều muốn tìm được tình yêu để lập gia đình. Nhưng chúng tôi vẫn thích sống tại đây, chúng tôi không muốn bỏ làng ra đi chỉ để có thể tìm được một tấm chồng. Chúng tôi muốn gặp được những chàng trai nào đồng ý tuân theo những quy tắc của làng.

Nếu ai muốn cưới vợ tại đây thì phải chấp nhận một cuộc sống “100% là lệnh của bà”, bởi phụ nữ làng Noiva do Cordeiro quả quyết họ sẽ không bao giờ từ bỏ những đặc quyền này. Rosalee Fernandes, một phụ nữ 49 tuổi, giải thích, “Có nhiều chuyện mà phụ nữ làm tốt hơn nam giới.

Chúng tôi chỉ huy tất cả, có vậy thì ngôi làng của chúng tôi mới đẹp, mọi sinh hoạt mới được tổ chức tốt và cuộc sống mới thật hài hòa, còn khi nam giới tham gia vào thì hỏng chuyện. Ví dụ như khi xảy ra vấn đề, có xích mích thì chúng tôi tự giải quyết theo cách riêng của mình, chúng tôi tìm sự đồng thuận chứ không bao giờ cãi vả, hay lao vào đánh đấm nhau như cánh đàn ông”.