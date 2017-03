Người có 39 vợ, 94 con

Đại gia đình khổng lồ của Ziona Chana - Ảnh: Barcroft India

Để quản lý được số lượng đông đảo các thành viên trong nhà, ông Ziona Chana đưa ra một loạt các quy định sinh hoạt chặt chẽ, xây dựng trên nguyên tắc “yêu thương và tôn trọng lẫn nhau”, bắt buộc mọi người phải tuân thủ.

Ví như bà vợ cả sẽ nắm quyền quán xuyến, phân công việc nhà như lau chùi, giặt rửa, chuẩn bị bữa ăn... cho 38 bà vợ còn lại.

Hay như nguyên tắc phân chia phòng ở cho các bà vợ: những bà trẻ nhất sẽ được ở phòng gần phòng Ziona Chana hơn những bà vợ già. Việc bà nào, ngày nào được “ghé thăm” phòng của Ziona Chana cũng được ông lên lịch rõ ràng.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất đối với đại gia đình Ziona Chana có lẽ nằm ở khoản tiền sinh hoạt phí hằng tháng. Một bữa tối đơn giản thường ngày của gia đình này tiêu tốn khoảng 60kg khoai tây, hơn 90kg gạo, 30 con gà...

Được biết, lý do đặc biệt mà Ziona Chana may mắn có số lượng vợ đông kỷ lục như vậy là vì ông từng được bầu chọn là người đàn ông đẹp trai nhất trong làng, theo lời một trong số 39 bà vợ của Ziona Chana nói với The Sun.

Ngoài ra, Ziona Chana cũng là thủ lĩnh đứng đầu một giáo phái cho phép các tín đồ được cưới vợ nhiều như họ mong muốn. Bản thân ông Ziona Chana cũng từng có năm cưới liên tục 10 người phụ nữ về làm vợ.

Tuy nhiên, Ziona Chana chưa có ý định kết thúc “sự nghiệp cưới vợ” của mình ở con số 39. Ông vẫn đang tìm kiếm những người vợ mới, thậm chí sẵn sàng sang Mỹ lấy vợ nếu cần thiết.

Theo Phạm Hải (TNO)