Người đàn ông đứng ven đường xin thận

Người đàn ông được xác định là anh Earl Martinez (28 tuổi). Khi sinh ra, Earl Martinez đã mang trong mình căn bệnh thận di truyền và phải điều trị thẩm tách máu 4 tiếng đồng hồ trong 1 ngày, Martinez đã phải điều trị như vậy 3 lần trong 1 tuần suốt 18 tháng qua. Anh phải đợi hơn 1 năm nữa mới có thể tiến hành ghép thận. “Tôi thực sự không cần tiền, tôi chỉ cần một quả thận”, Martinez nói.

Earl Martinez với một tấm biển trên tay hàng ngày vẫn đứng ở ven đường mong tìm được người cho thận

Martinez tâm sự, anh đã lấy hết can đảm đưa ra quyết định tìm một người có tấm lòng hảo tâm hiến tặng một quả thận. Bằng cách này, Martinez hàng ngày cần trên tay một tấm biển với dòng chữ "Need Kidney Donor" (Cần người hiến thận) đứng dọc đường ở Beaverton, bang Oregon với hi vọng tìm được người hảo tâm.

Martinez mắc căn bệnh di truyền liên quan tới thận có tên “hội chứng Alport”. Các thành viên trong gia đình Martinez cũng không thể hiến thận của họ cho anh được, do đó Martinez đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của xã hội. “Bảo hiểm sẽ thanh toán hết tất cả các khoản viện phí cho tôi và người hiến thận.”, Earl Martinez cho biết.

Theo An Tử (Dân trí)