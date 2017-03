Người đoạt giải Nobel y học từng bị buộc tội gián điệp

Giáo sư Maurice Wilkins

Maurice Wilkins cùng với hai nhà khoa học Francis Crick, James Watson giành giải Nobel y học năm 1962 do phát hiện cấu trúc xoắn kép của chuỗi ADN.



Tờ Guardian ngày 26.8 đưa tin, Maurice Wilkins từng bị tình báo Anh MI5 điều tra vì nghi ngờ là điệp viên đã chuyển những bí mật hạt nhân của Mỹ cho Nga.



Hôm qua (25.8), Tổ chức Lưu trữ Quốc gia Anh công bố các tập tài liệu mật cho thấy vị giáo sư người New Zealand này đã làm việc cho dự án Manhattan xây dựng bom khinh khí (còn gọi là bom H - PV) tại Los Alamos, New Mexico vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai.



Năm 1951, Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cho MI5 biết, một trong 9 nhà khoa học người Australia và New Zealand có quan hệ mật thiết với các thành viên của Đảng Cộng sản Mỹ.



Từ đó thư từ và mọi đường đi nước bước của giáo sư Wilkins đều được giám sát. Nhưng chỉ có duy nhất một bằng chứng chống lại ông từ một sĩ quan MI5 - bạn cùng trường Đại học St Andrews với giáo sư Wilkins - vào thời điểm gián điệp hạt nhân đầu tiên bị phát hiện là tiến sĩ Allan Nunn May vào năm 1946. Tuy nhiên, giáo sư Wilkins phản đối cáo buộc này vì ông biết tiến sĩ May với tư cách cá nhân.



Điều tra bị đình chỉ vào năm 1953 khi người bạn học cũ này của giáo sư Wilkins không có bằng chứng xác thực mà chỉ khăng khăng được một điều "Ông ta (giáo sư Wilkins) mỗi sáng đến trường đều cầm một tờ tạp chí Time trên tay và dường như để đọc những lời nhắn gửi trên đó", một nhân viên của MI5 cho biết.

