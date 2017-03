Người kiến ở Bắc Kinh

Vợ chồng He Quanji sống trong căn phòng 10m2 của

một hầm trú ẩn ở khu Vọng Kinh của Bắc Kinh. Ảnh: China Daily



Dưới lòng đất

Một triệu người sống trong lòng đất

Theo Hùng Khương (SGTT)



Giá thuê nhà trung bình ở Bắc Kinh hiện đã lên đến trên 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 9 triệu đồng Việt Nam, tăng khoảng 800 nhân dân tệ so với năm ngoái, và vượt quá khả năng chi trả của người có thu nhập thấp. Nên những căn phòng chật hẹp dưới lòng đất là lựa chọn duy nhất đối với họ.Cô Dong Ying, 27 tuổi, đã bỏ công việc của một giáo viên dạy thể dục ở tỉnh Hắc Long Giang lên Bắc Kinh làm việc cách đây hai năm. Kiếm sống bằng nghề hướng dẫn luyện tập ở các câu lạc bộ thể hình với mức lương không bao giờ kiếm được ở quê nhà là 3.000 nhân dân tệ/tháng, nhưng cô phải ở trong một căn phòng dưới tầng hầm của khu căn hộ cao tầng. Phòng có giá thuê 450 nhân dân tệ/tháng, chỉ vừa cho một cái giường, một tủ đồ nhỏ, và một cái bàn con. Không được nấu nướng trong phòng vì an toàn phòng cháy, Ying phải ăn ở ngoài. Cô dùng chung nhà vệ sinh và phòng tắm với những người khác trong tầng hầm, nhưng vẫn lạc quan: “Việc quản lý khu nhà rất tốt. Hành lang rất sạch sẽ”.Nơi Dong Ying ở có khoảng 100 căn phòng nằm dưới khu hầm hai tầng của khu nhà chung cư hiện đại ở ngoại ô Triều Dương của thành phố Bắc Kinh. Các phòng ở tầng hầm là để cho các hộ tầng trên dùng làm kho riêng. Nhưng vì các hộ trên không thuê kho, nên ban quản lý đã cho những người có thu nhập thấp thuê làm chỗ ở. Điều này vi phạm các quy định về quản lý các khu nhà cho thuê nhà.He Quanji, 28 tuổi, và cô vợ họ Bai 22 tuổi cũng là những người sống trong lòng đất. Nhưng nơi họ ở là một hầm trú ẩn được xây dựng ở khu dân cư Vọng Kinh của Bắc Kinh vào năm 1960 – 1970, trong một kế hoạch thời chiến tranh lạnh đề phòng việc Bắc Kinh bị quân đội Liên Xô không kích. Vợ chồng He sống chung với vợ chồng người em trai trong căn phòng 10m2, có hai cái giường và hai cái bàn, ngăn cách bằng một rèm vải.He đến từ tỉnh Phúc Kiến, cho biết: “Không ai muốn sống dưới đất, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vì giá thuê nhà quá cao”. Chỗ hầm trú mà He ở có ba mươi phòng khác, và ba phòng tắm. Khu này được một phụ nữ họ Zhu trông coi với tư cách là người quản lý tài sản địa phương. Bà Zhu cho biết: “Họ không được phép nấu nướng ở dưới này vì lý do an toàn, nhưng tôi cũng không làm khó họ, vì mọi người đều muốn nấu nướng trong phòng”. Theo bà Zhu, các phòng có giá thuê khoảng 900 nhân dân tệ/tháng, nhưng cũng có những phòng rẻ hơn, trong khi một phòng diện tích tương tự trên mặt đất có giá 1.400 nhân dân tệ. Cũng theo bà Zhu, phòng dưới lòng đất ở vùng xa trung tâm có giá khoảng 300 – 400 nhân dân tệ/tháng, không có cửa sổ, và chỉ đủ rộng để đặt một cái giường.Các hầm trú ẩn sau thời chiến tranh lạnh được dùng làm kho, nhưng khi người nhập cư đổ về Bắc Kinh vào năm 1990 khiến nhu cầu nhà ở tăng cao và giá nhà leo thang, cục Phòng không dân sự Bắc Kinh đã cho người nhập cư thuê hầm trú làm nơi ở. Theo báo China Daily, toàn Bắc Kinh hiện có khoảng một triệu người sống trong 1.374 hầm trú. Số người sống trong tầng hầm chung cư không thống kê được, nhưng trong khoảng vài ngàn đến vài chục ngàn người. Người Bắc Kinh gọi những người như Dong Ying và vợ chồng He Quanji là những người kiến, hay bộ lạc chuột.Vào tháng 6.2008, trước thềm Olympic, chính quyền Bắc Kinh cũng từng giải tán tạm thời các khu cư trú ngầm quanh làng Olympic vì an ninh cho thế vận hội. Nhưng sau thế vận hội việc cho thuê vẫn tiếp diễn. Cho đến khi xảy ra một vụ cháy nhà chung cư khiến 58 người thiệt mạng ở Thượng Hải trong năm nay, chính quyền Bắc Kinh mới mở đợt kiểm tra diện rộng về an toàn phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư và phát hiện hầu như các khu cư trú ngầm đều không đảm bảo an toàn. Báo Global Times cho biết cơ quan chức năng của Bắc Kinh cuối cùng đã có kế hoạch cấm sử dụng những tầng hầm này làm nơi ở trong năm năm tới.Trả lời báo China Daily, một quan chức tên Zhou, lãnh đạo ban xây dựng của cục Phòng không dân sự Bắc Kinh cho biết: “Trong ba tháng tới sẽ giải toả hết số cư dân sống trong hầm trú”. Trên báo Beijing News vào ngày 6.12, cục trưởng cục Phòng không dân sự Wang Yongxin cho biết từ 1.8 cục này không nhận người thuê mới ở các khu hầm trú.