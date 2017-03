Người mẫu thoát chết nhờ ngực khổng lồ

Sheyla Hershey lái xe về nhà gần Houston, bang Texas - Mỹ sau bữa tiệc Super Bowl vào ngày 5-2. Do say rượu lại không thắt dây an toàn, Sheyla mất kiểm soát chiếc Ford Mustang và tông thẳng vào cây ven đường.







Sheyla Hershey và bộ ngực khổng lồ.

Chúng mất đi sau tai nạn nhưng cứu mạng cô

Nhờ bộ ngực đồ sộ, Sheyla Hershey đã thoát chết trong gang tấc. Như một túi khí khổng lồ, bộ ngực giả bảo vệ Sheyla tránh các chấn thương các bộ phận còn lại trên cơ thể.

Sau tai nạn, cảnh sát có mặt tại hiện trường đã cáo buộc Sheyla tội uống rượu, lái xe. Trong phiên tòa ngày 6-2, Sheyla phủ nhận việc say rượu và cô chỉ thừa nhận không thắt dây bảo hiểm. Người đẹp này sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 28-3.

Sheyla Hershey, 30 tuổi, người Brazil, nổi tiếng khắp thế giới bởi bộ ngực khổng lồ có được nhờ hàng trăm cuộc phẫu thuật. Năm 2010, cô bị căn bệnh nhiễm trùng ngực và buộc phải bỏ bộ ngực bơm. Đến năm 2011, Sheyla Hershey lại tiếp tục phẫu thuật ngực bất chấp những hậu quả có thể xảy ra. Cô đã phải tiến hành phẫu thuật trong bí mật để chồng không thể phát hiện và ngăn chặn hành động nguy hiểm này.

Đáng kinh ngạc là mặc dù ca phẫu thuật đã giúp cô lấy lại bộ ngực đồ sộ nhưng Sheyla vẫn không hài lòng và cho rằng vòng 1 của mình còn quá nhỏ. Chính vì vậy, hồi tháng 9-2011, Sheyla đã giấu chồng đến một bệnh viện ở Mexico để tiếp tục phẫu thuật ngực.

Sheyla đã được Brazil công nhận là phụ nữ có bộ ngực to nhất hành tinh.

Theo M.Khuê (NLĐO / Daily)