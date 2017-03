Người ngoài hành tinh bắn cháy tên lửa Mỹ?

(Nguồn: Sputnik)

Theo Daily Mail, thế giới đầu tháng này đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi tên lửa Falcon 9 của hãng công nghệ vũ trụ Mỹ SpaceX bất ngờ nổ tung trên bệ phóng Mũi Canaveral, bang Florida (Mỹ). Đây là quá trình kiểm tra thường lệ cho hành trình vốn được chờ đợi từ lâu để phóng một vệ tinh của Facebook vào không gian.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của SpaceX Elon Musk nói vụ nổ bắt nguồn từ phần phía trên của bình ôxy nhưng nguyên nhân vụ nổ vẫn còn là ẩn số.

Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, nhóm Thợ săn UFO (UFO Hunters) cho rằng Falcon 9 phát nổ là do người ngoài hành tinh dùng vũ khí laser bắn hạ.

Họ đã nghiên cứu đoạn video quay lại quá trình phát nổ tên lửa Falcon 9 và phát hiện ra một vật thể lạ màu đen, bay với tốc độ rất nhanh trên bầu trời theo hướng gần bệ phóng, trước khi tên lửa này phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Vật thể bí ẩn này đã thu hút sự quan tâm những tín đồ săn tìm người ngoài hành tinh, những người nghiên cứu về vật thể bay không xác định. Một số người tin rằng vật thể màu đen kỳ lạ đó chính là phương tiện do người ngoài hành tinh sử dụng, kết hợp với vũ khí laser để bắn hạ tên lửa của Mỹ.

Trong khi đó, một số ý kiến không đồng tình và nói đó chỉ là con chim trời hoặc một con vật biết bay nào đó.



Tên lửa Falcon 9 của Mỹ bất ngờ phát nổ. Nguồn: YouTube

“Tôi chắc rằng đây không phải lần đầu tiên họ tấn công chúng ta. Tôi cũng từng thấy một rocket khác bị một đĩa bay phá hủy ngay trước khi rời khỏi bệ phóng” - Daily Mail dẫn bình luận một người dùng YouTube tên “UFO Hunter”.



“Người ngoài hành tinh đang tìm cách chấm dứt tên lửa hạt nhân và chiến tranh” - một người khác nói.

Trong khi đó, một ý kiến khác bày tỏ: “Vật thể lạ đó di chuyển với tốc độ tối thiểu gần 6.000 km/giờ, nó không thể là chim bay, đó chỉ có thể là người ngoài hành tinh dùng laser phá hủy tên lửa”.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến không đồng tình. “Đó đơn giản chỉ là một con chim bay qua. Nếu bạn theo dõi tốc độ của nó trong video, bạn có thể thấy điều đó” - một người có tên Richard Edwards chia sẻ.

Một tài khoản mạng xã hội Reddit mang tên rainbowfish4 khẳng định là một trong những thợ máy làm việc tại Trung tâm Kennedy Space và chứng kiến vụ việc. Người này khẳng định có những ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trên bệ phóng khi tên lửa sắp sửa được phóng đi.

“Khoảng 20 phút trước khi phóng, xuất hiện những dấu lạ trên mây có hình chữ nhật (lúc đó trời đang mưa). Bạn có thể nhìn thấy bầu trời xuyên qua nó và rồi ba tia ánh sáng trắng xuất hiện trong chớp mắt ngay tại trung tâm của dấu hiệu lạ đó. Cảnh tượng đó duy trì trong khoảng 20 giây” - người này kể lại. Người này nói thêm chỉ 20 phút sau hiện tượng lạ đó, tên lửa đã phát nổ trên bệ phóng.

Cũng theo lời anh ta, do không được dùng điện thoại trong lúc làm việc vì lý do an ninh nên đã không thể lưu lại hình ảnh của cảnh tượng khác lạ trên. Hiện giới chức Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các thông tin trên.