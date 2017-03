Người phụ nữ bị bệnh ngực to

Cô Julia và bộ ngực quá khổ của mình

Sau khi sinh đứa con thứ 3 cách đây 7 năm, Julia Manihuari, bà mẹ của 4 đứa con bị mắc một căn bệnh khiến ngực của cô càng ngày càng to lên và điều này khiến cô di chuyển vô cùng khó khăn.



Người phụ nứ 29 tuổi nói: "Thật đáng sợ, nếu tôi cố gắng gượng dậy thì tôi sẽ cảm thấy đau vô cùng vì ngực tôi quá nặng."



Cô Julia vốn là vợ của một nông dân sống ở phía Bắc Peru, cho nên cô rất nghèo, may mắn là cô đã được địa phương hỗ trợ đưa cô đi chữa bệnh ở bệnh viện gần đấy nhất. Các bác sỹ chuẩn đoán bệnh của cô Julia là căn bệnh liên quan đến mô ngực, khiến ngực cứ to dần lên.



Họ phải tiến hành cắt 2 phần 3 ngực của cô Julia, có như vậy mới tránh được việc ngực đè xuống phổi và sẽ khiến cô tử vong. Sau 6 tiếng phẫu thuật ngực của cô Julia đã nhỏ hơn rất nhiều.



Cô Julia chia sẻ thêm: "Trước khi phẫu thuật, tôi không thể làm gì được, tôi phải sống chung với nó. Thật kinh khủng khi ngực tôi chạm gần đến chân. Ngực của tôi to lên từng ngày, tôi không thể di chuyển, da tôi cảm thấy nhức nhối và tôi cảm thấy vô cùng khó thở."