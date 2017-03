Người phụ nữ "đỏ bạc" nhất thế giới

Với hầu hết mọi người, việc trúng số giống như vận may chỉ tới một lần, song với Joan, việc này gần như là thường xuyên. Trong vòng 17 năm, người phụ nữ 63 tuổi này trúng xổ số tới 4 lần, và lần trúng thưởng này là lần trúng thứ hai với chiếc vé cào mua từ cửa hàng Times Market ở Bishop.



"Đây là một cửa hàng rất may mắn", Bob Solis, quản lý cửa hàng cho biết. Chủ cửa hiệu Sun Bae là người có bàn tay may mắn, Solis nói. "Sun bán cả hai chiếc vé trúng thưởng cho Joan Ginther".



Mỗi lần trúng thưởng của bà Joan Ginther đều rất lớn và tổng số tiền thưởng bà nhận được hiện giờ là 20 triệu USD.



Lần trúng số đầu tiên của bà Joan là năm 1993, trúng 1/2 giải thưởng 11 triệu USD của xổ số Texas. Mười ba năm tiếp theo, bà không trúng thưởng song tới 2006, Joan lại trúng 2 triệu USD từ một vé số cào.



Năm 2008, giải thưởng 3 triệu USD từ vé số cào lại rơi trúng người phụ nữ này. Và lần thứ 4, giải thưởng của Joan là 10 triệu USD.



Trang tin Xổ số thế giới đã chúc mừng Joan Ginther về chiến thắng mới nhất. Trang này viết: "Lần trúng thưởng mới nhất đã khẳng định bà Ginther là tay chơi xổ số may mắn nhất thế giới. Chúng ta sẽ hào hứng chứng kiến xem bà tiêu tiền vào xổ số và vé cào như thế nào".



Joan Ginther đề nghị công bố thông tin mình trúng thưởng ở mức độ tối thiểu, ủy ban xổ số Texas cho hay. Người phụ nữ này không trả lời phỏng vấn bất kỳ hãng tin nào.





Theo Hoài Linh (VNN/ ABC, ST)