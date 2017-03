Người Uruguay thích cất tiền tiết kiệm ở dưới gối

Điều này xảy ra với tất cả các tầng lớp thu nhập trong xã hội và những người có mức thu nhập cao lại là những người thích cất tiền ở nhà hơn cả với tỷ lệ lên đến 76%.



Giám đốc BROU, Fernando Calloia, cho biết có rất nhiều lý do và động cơ khiến người dân thích cất tiền ở nhà như do sở thích và việc e ngại rủi ro của việc gửi tiền vào ngân hàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng như năm 2002, năm mà rất nhiều người đã mất tiền bởi sự phá sản của các ngân hàng tư nhân.



Người dân đưa ra nhiều lý do để cất tiền tiết kiệm ở nhà chẳng hạn như số tiền của họ quá ít để gửi vào ngân hàng, an toàn nhất là “túi tiền đi liền khúc ruột,” có thể rút ra ngay lập tức và cảm thấy mình được làm chủ.



Điều tra cũng chỉ ra tâm lý phần lớn của người tiết kiệm đó là có thể rút tiền ngay lập tức khi có nhu cầu. Do đó hơn 80% người gửi tiền tại ngân hàng đều chọn tài khoản vãng lai để có thể rút tiền nhanh.



Hơn thế, mức lãi suất tiền gửi ngân hàng tại Uruguay là quá thấp do đó cũng không thu hút được sự quan tâm của người dân.





Theo Việt Hùng (Vietnam+)