Nguy cơ vào tù vì "tiếng cười ha hả"

Ông Schiavelli đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù 30 ngày và bị phạt 500 USD.

Ông Schiavelli cho biết người hàng xóm đó thường xuyên chế giễu những khuyết tật của ông. Vì bị suy yếu hệ thần kinh nên ông thường lên cơn động kinh. Để đáp lại những lời chế giễu của người hàng xóm, ông chỉ có cách là cười thật to.

Ông Schiavelli bị hàng xóm than phiền vì giọng cười bị cho là quá to của mình. Ảnh: New York Post

Một thẩm phán hôm 5-3 đã không chấp nhận kiến nghị bác vụ kiện nhằm vào anh Schiavelli. Ông Andrew Campanelli, luật sư của ông Schiavelli, phản ứng: "Thật là nực cười. Thân chủ của tôi phải ngồi tù 1 tháng chỉ vì cười lớn tiếng sao”.

Hiện ông Schiavelli vẫn đang sống cùng với mẹ là bà Suzanne Schiavelli, 65 tuổi. Bà cho biết: "Người hàng xóm Daniel O’Hanian thường xuyên chế giễu con trai tôi. Ông ta còn dọa dẫm Robert và hay gọi nó là đứa chậm phát triển. Tôi nghĩ rằng việc con trai tôi có tiếng cười to như vậy cũng thật dễ thương và đó là do di truyền. Khi chồng tôi qua đời, tôi và con trai đã tự nhủ với bản thân rằng hãy luôn tươi cười mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống này."



Được biết mối quan hệ giữa 2 gia đình xấu đi khi gia đình Schiavelli cho tu sửa ngôi nhà bất chấp sự phản đối của người hàng xóm nói trên.

Theo Xuân Mai (NLĐO / New York Post, Reuters)