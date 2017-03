Các phòng giam ở nhà tù Tihar tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng - Ảnh: Telegraph



Theo Hà Hương (VNN/ Telegraph)

Nhà tù Tihar có tổng diện tích khoảng 160ha với 10 khu nhà dành cho gần 11.500 tù nhân. Hiện tại số tù nhân đã tăng gấp đôi so với khả năng thiết kế của nhà lao này. Tuy nhiên, ông B.K. Gupta, Giám đốc điều hành nhà tù Tihar, đang có kế hoạch cải thiện điều kiện sinh hoạt của các tù nhân thân thiện hơn với môi trường.Ông Gupta cho biết Tihar sẽ là một nơi lý tưởng để trở thành nhà tù “xanh” đầu tiên trên thế giới trong 3 năm tới, nếu nhà tù này được mở rộng để xây dựng các hệ thống biogas nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng.Năng lượng gas tự nhiên đã được sử dụng để nấu thức ăn trong 25 năm qua và tại đây cũng có các hệ thống bể chứa nước mưa nhằm hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm đang ngày càng cạn kiện ở quốc gia Nam Á này.Hiện tại, nhà tù Tihar đang xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải, sau đó nước đã qua xử lý sẽ được sử dụng để tưới cây và cung cấp cho hệ thống vệ sinh của nhà tù. Ngoài ra, trại giam này cũng đang dự định xây dựng 4 hầm biogas lớn để sản xuất gas từ hàng tấn rác thải ở đây. Mục tiêu của dự án này là nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và giúp nhà tù tiết kiệm khoảng 45 triệu rupee (60.000 đô la) tiền điện mỗi năm.Ngoài ra, nguyên liệu dùng cho đun nấu sẽ được tận dụng nguồn mùn cưa và củi từ các xưởng chế biến đồ gỗ trong nhà tù. Một hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời cũng được dự định lắp đặt.Ông Gupta cũng cho biết rằng trong thời kỳ mùa đông từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, các tù nhân sẽ không được sử dụng điện từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng và từ 3 đến 5 giờ chiều hằng ngày. "Họ không cần sử dụng điện vào buổi sáng vì thời gian này họ thường tập yoga hay đi dạo ngoài trời", ông giải thích. Vào mùa hè, khi nhiệt độ ở Thủ đô New Delhi có thể lên tới 50 độ C, hệ thống quạt ở nhà tù Tihar sẽ được sử dụng.Để tiết kiệm tối đa điện năng sử dụng, tất cả các bóng đèn sợi đốt ở các phòng giam cũng như ở các phòng hành chính sẽ được thay thế bằng những bóng đèn tiêu thụ năng lượng thấp. Điều này sẽ giúp tiết kiệm khoảng 50%-70% chi phí sử dụng điện năng.