Nhân viên mật vụ say xỉn ‘quậy’ Nhà Trắng?

(PLO) - Theo tờ The Washington Post, hôm 11-3, Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra thông tin một trong số các nhân viên mật vụ của mình đã tông xe vào hàng rào an ninh bên ngoài Nhà Trắng sau một đêm say xỉn ở bên ngoài.