Nhật Bản: Không lấy vợ vì suy thoái kinh tế

Theo số liệu vừa công bố của chính phủ nước này, có đến 20% thanh niên và 10% phụ nữ ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa một lần kết hôn. Trong khi đó, vào năm 1990, con số này chỉ có 6% ở nam và 5% cho nữ.



Đó là hậu quả của hiện tượng bong bóng đầu cơ ở Nhật Bản vào những năm 1990 và cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên tiếp sau đó.



Nhiều thanh niên bị cắt hợp đồng làm việc dài hạn, số lượng hợp đồng ngắn hạn vì thế mà tăng lên. Do đó, nhiều thanh niên thấy rằng nếu không có việc làm ổn định thì việc lập gia đình là quá mạo hiểm.



Trong thời buổi kinh tế khó khăn thì chị em ngày càng khó kiếm được người hội đủ điều kiện để trao thân gửi phận. Hậu quả là ngày càng có nhiều phụ nữ không chồng, kéo theo việc xã hội Nhật ngày càng hiếm trẻ con.



Tỷ lệ sinh sản thấp, trong khi tuổi thọ trung bình cao đến gần 83, vì thế Nhật Bản hiện là nước có dân số già nhất thế giới. Theo chính phủ Nhật Bản, từ nay đến 2060, dân số nước này sẽ giảm 1/3, tức là chỉ còn 87 triệu người so với hiện tại là 128 triệu. Đây là một vấn đề làm đau đầu nhà chức trách nước này do chính phủ vẫn chưa tìm ra giải pháp hiệu quả.





(Theo Sức khỏe đời sống/Le Croix)