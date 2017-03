Nhật: “Đảo Mèo” bình yên sau động đất

Tuy nhiên, theo Tổ chức Cứu hộ và Hỗ trợ động vật tại vùng bị động đất ở Nhật Bản (JEARS), con người và những cư dân “mèo” tại đảo Mèo hiện cần được giúp đỡ, chủ yếu là nguồn thực phẩm.Tổ chức JEARS thông tin trên Facebook của họ: “Người dân và mèo đều an toàn nhưng thiếu nguồn thực phẩm.



Một tình nguyện viên đề xuất ý kiến là vận chuyển thực phẩm tới đảo Mèo bằng thuyền, nhưng lại có quá nhiều mảnh vụn sau động đất trong nước nên rất khó di chuyển. Tốt nhất là vận chuyển thực phẩm nhờ máy bay trực thăng của quân đội”.Đảo Mèo có dân số chưa đầy 100 người, chủ yếu là người già, dân số “mèo” tại đảo này ước tính còn đông hơn cả con người, chúng phát triển do người dân địa phương tin nuôi chúng sẽ mang lại sự giàu có và may mắn.



Ngoài ra, theo bài báo đăng trên Discovery News, đảo Mèo còn có miếu thờ mèo nằm giữa hòn đảo, đây là điểm đến ưa thích dành cho du khách và những người yêu mèo trên thế giới. Thống kê trên Wikipedia cho biết tỉnh Miyagi có ít nhất 10 miếu thờ mèo và còn có 51 di tích đá có hình dạng mèo - con số cao bất thường so với những nơi khác.





