Nhiệt độ trong lò hạt nhân Nhật cao bất thường

Các chuyên gia phóng xạ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quan sát lò phản ứng số 3 trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I tại Nhật Bản vào ngày 11/10. Ảnh: IAEA.

Theo Minh Long ( VNE)



AFP dẫn lời TEPCO cho biết, chỉ số của một trong ba nhiệt kế của lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima I cho thấy nhiệt độ trong lò đã lên tới mức 82 độ C hôm qua. Trong khi đó các tiêu chuẩn an toàn của Cục An toàn Hạt nhân Nhật Bản quy định nhiệt độ trong lò phản ứng không được phép vượt quá 80 độ C.TEPCO nói họ sẽ kiểm tra lại nhiệt độ trong lò phản ứng số 2, bởi hai nhiệt kế khác của lò cho thấy nhiệt độ chỉ dao động xung quanh 35 độ C.Những mẫu khí mà các chuyên gia lấy từ lò phản ứng cho thấy không có bất kỳ phản ứng đáng lo ngại nào xảy ra trong lò. Các dữ liệu khác cũng cho thấy nhiệt độ và hơi nước trong lò không tăng.“Chúng tôi tin rằng tình trạng đóng nguội của lò phản ứng vẫn được duy trì. Có lẽ nhiệt độ không thực sự tăng, song lỗi hiển thị đã xảy ra tại một nhiệt kế”, Junichi Matsumoto, người phát ngôn của TEPCO, phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua.Đóng nguội là trạng thái mà trong đó các lò phản ứng ngừng hoạt động và nhiệt độ trong lò được duy trì ở mức dưới 100 độ C.Để ngăn chặn diễn biến xấu, TEPCO đã tăng lượng nước và dung dịch axit boric vào lò phản ứng để giảm nhiệt độ của nó, ông Matsumoto cho hay.Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I trở thành hiện trường của vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl vào năm 1986 bởi trận động đất và sóng thần vào ngày 11/3 năm ngoái. Hệ thống làm mát của các lò phản ứng tê liệt sau thảm họa kép khiến nhiên liệu hạt nhân nóng chảy trong các lò. Một lượng phóng xạ lớn đã thoát ra khỏi nhà máy, buộc chính phủ Nhật Bản sơ tán người dân sống trong khu vực có bán kính 20 km xung quanh nhà máy.