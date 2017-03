Nhiều công ty tài trợ ý tưởng "bán vé tới sao Hỏa"

Hồi tháng 7 Mars One thông báo sẽ tổ chức một trò chơi xổ số trên khắp thế giới để chọn lựa 40 người có khả năng trở thành nhà du hành. Những người này sẽ tham gia chương trình tập luyện trong một sa mạc trong ba tháng. Trong quá trình tập luyện, Mars One sẽ loại 30 người. Phi thuyền sẽ chở 4 trong số 10 người còn lại lên sao Hỏa trước ngày cuối cùng của năm 2023. Sau đó cứ hai năm công ty sẽ đưa 4 người lên đó. Mars One sẽ phóng tàu vận tải đầu tiên lên hành tinh đỏ vào năm 2016 và đưa thiết bị thăm dò tự hành lên đó vào năm 2018.

"Gần một năm trước chúng tôi kêu gọi các nhà công nghệ hợp tác với chúng tôi để thực hiện một giấc mơ táo bạo là đưa người lên sao Hỏa. Hôm nay ý tưởng của chúng tôi đã chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch kỹ thuật sang giai đoạn nhận tài trợ. Sự chuyển tiếp này tạo nền tảng cho việc biến ý tưởng thành hiện thực", Bas Lansdorp, chủ tịch của công ty Mars One, phát biểu.

Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ Byte Internet, hãng luật VBC Notarissen, hãng tư vấn Meetln, trang New-Energy.tv và Dejan SEO - một công ty cung cấp dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là những doanh nghiệp đầu tiên tài trợ cho Mars One. Tất cả doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Hà Lan.

"Đưa người lên sao Hỏa không chỉ là một dự án táo bạo của Mars One, mà còn là động lực để con người khám phá những nơi mà chúng ta chưa tới. Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi trở thành nhà tài trợ cho dự án này", Dan Petrovic, tổng giám đốc của công ty Dejan SEO, phát biểu.

Ban lãnh đạo của Mars One cho hay, họ đã đàm phán với một số công ty cung cấp dịch vụ bay vũ trụ trên khắp thế giới và ít nhất một công ty đã đồng ý cung cấp mọi thiết bị cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên sao Hỏa. Tiền mà Mars One nhận từ các nhà tài trợ sẽ được dành cho hoạt động nghiên cứu các dạng cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng trên hành tinh đỏ. Theo tính toán của công ty, chi phí dành cho chuyến bay đầu tiên lên sao Hỏa sẽ lên tới khoảng 6 tỷ USD.

Theo Minh Long (VNE)