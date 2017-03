Những hiện tượng kỳ bí chưa có giải đáp

Sự kết nối giữa cơ thể và trí não

Y học chỉ đang bắt đầu hiểu được những cách thức trí não tác động đến cơ thể. Ví dụ như, công dụng của giả dược cho thấy con người đôi khi có thể giảm nhẹ các triệu chứng bệnh hoặc đau đớn bằng cách tin tưởng các liệu pháp chữa trị sẽ hiệu quả dù chúng thực tế có thể như vậy hoặc không. Sử dụng các quá trình hiện vẫn chưa được hiểu hết, khả năng tự hàn gắn, chữa trị của cơ thể đáng ngạc nhiên hơn nhiều so với tác dụng của bất cứ loại dược phẩm hiện đại nào có thể tạo ra.



Sức mạnh tâm linh và ngoại cảm

Sức mạnh tâm linh và nhận thức ngoại cảm (ESP) được xếp vào top 10 hiện tượng chưa được lý giải vì đông đảo công luận tin vào chúng. Nhiều người cho rằng, trực giác là một dạng của sức mạnh tâm linh, một cách tiếp cận kiến thức phức tạp hoặc đặc biệt về thế giới hoặc tương lai. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những người tuyên bố có sức mạnh tâm linh, mặc dù các kết quả thu được dưới những điều kiện kiểm soát bằng khoa học cho đến nay vẫn tiêu cực hoặc không rõ ràng. Một số người lập luận rằng, sức mạnh tâm linh không thể kiểm tra được hoặc vì lý do nào đó đã bị giảm bớt trước sự hiện diện của những người hoài nghi hoặc các nhà khoa học. Nếu điều này là đúng sự thật, khoa học sẽ không bao giờ có thể chứng minh hay bác bỏ sự tồn tại của sức mạnh tâm linh.



Các trải nghiệm cận chết

Những người từng cận kề cái chết đôi khi kể về việc đã có những trải nghiệm thần bí khác nhau (ví dụ như đi vào một đường hầm và xuất hiện trong ánh sáng hoặc được đoàn tụ với những người thân yêu hay một cảm giác yên bình, ...), có thể gợi mở về một sự tồn tại bên kia thế giới. Dù các trải nghiệm đó là rất sâu sắc, không một ai hồi tỉnh lại với bằng chứng hoặc thông tin có thể kiểm chứng được từ "thế giới bên kia". Những người hoài nghi nhận định, các trải nghiệm này có thể được lý giải như các ảo giác tự nhiên và dễ đoán của một bộ não bị tổn thương. Tuy nhiên, hiện vẫn không có cách nào để biết chắc về những gì gây ra các trải nghiệm cận kề cái chết hoặc liệu chúng có thực sự là hình ảnh của "thế giới bên kia" hay không.



UFO

Chẳng có mấy người nghi ngờ về sự tồn tại của các vật thể bay không xác định (UFO). Nhiều người đã nhìn thấy vố số các vật thể trên bầu trời mà họ không thể phân biệt được, từ các trực thăng cho tới sao băng. Liệu bất kỳ vật thể hay ánh sáng ấy có phải là phi thuyền của người ngoài hành tinh hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác, căn cứ vào các khoảng cách dị thường và nỗ lực liên quan nhằm tới Trái đất từ trên vũ trụ, một kịch bản có vẻ như không thể xảy ra. Tuy nhiên, dù các cuộc điều tra cẩn thận đã hé lộ nguyên nhân của hầu hết các báo cáo nhìn thấy UFO, một số sự cố UFO vẫn luôn không giải thích được.



Hiện tượng deja vu (ký ức ảo giác)

Deja vu là một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa "đã thấy", đề cập tới cảm giác khác biệt, khó hiểu và bí ẩn của việc từng trải nghiệm một loạt hoàn cảnh nhất định nào đó trước đây. Ví dụ, một người phụ nữ có thể đi vào một toà nhà ở nước ngoài, nơi cô chưa bao giờ đến, và có cảm giác rằng địa điểm này thân thuộc một cách kỳ lạ. Một số người quy hiện tượng deja vu vào các trải nghiệm tâm linh hoặc những hé lộ tự nhiên về kiếp trước. Như với trực giác, nghiên cứu về tâm lý con người có thể cung cấp các giải thích theo khoa học tự nhiên, nhưng rốt cuộc nguyên nhân và bản chất của bản thân hiện tượng vẫn còn là một bí ẩn.



Các bóng ma

Từ vở kịch "Macbeth" của Shakespeare tới chương trình "Medium" của kênh NBC, các linh hồn của người chết từ lâu đã hiển hiện trong nền văn hóa của chúng ta. Nhiều người thông báo đã nhìn thấy bóng ma của cả những kẻ xa lạ trong bóng tối và những người thân yêu đã qua đời. Mặc dù rất khó tìm được bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của các bóng ma nhưng các nhân chứng trung thực tiếp tục kể đã tận mắt chứng kiến, chụp ảnh và thậm chí cả giao tiếp với ma. Các chuyên gia "săn ma" hy vọng một ngày nào đó có thể chứng minh được rằng, người chết có thể liên lạc với người chết, cung cấp câu giải đáp cuối cùng cho bí ẩn này.



Mất tích bí ẩn

Con người biến mất vì những lý do khác nhau. Nhiều nhất là các vụ chạy trốn, một số không chống nổi tai nạn, một số ít bị bắt cóc hoặc bị giết, nhưng đa phần các trường hợp cuối cùng cũng được tìm thấy. Điều này không hề xảy ra với các vụ biến mất bí ẩn thực sự. Từ thủy thủ đoàn của tàu Marie Celeste đến Jimmy Hoffa, Amelia Earhart và Natalee Holloway, một số người dường như đã biến mất không để lại dấu vết. Những người mất tích thường được tìm thấy do công của cảnh sát, sự thú tội hoặc "thám tử tâm linh" chuyên điều tra các vụ tai nạn. Tuy nhiên, khi thiếu bằng chứng hoặc mất các dấu vết, ngay cả cảnh sát và khoa học pháp y cũng không thể phá được án.



Trực giác

Cho dù chúng ta gọi đó là "giác quan thứ sáu" hay thứ gì khác, tất cả chúng ta từng trải nghiệm trực giác một lần nào đó. Tất nhiên, trực giác đôi khi sai lầm nhưng chúng có vẻ đúng trong một khoảng thời gian dài. Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng, con người thu nhận thông tin về thế giới xung quanh theo tiềm thức. Điều này hướng chúng ta tới quá trình dường như cảm nhận hoặc nhận biết thông tin mà không biết chính xác về cách thức hoặc tại sao chúng ta biết nó. Tuy nhiên, một số trường hợp trực giác khó có thể được chứng minh hoặc nghiên cứu, và tâm lý học chỉ có thể góp phần nhỏ giải đáp hiện tượng này.



Dã nhân

Suốt nhiều thập niên, các nhân chứng khắp châu Mỹ thỉnh thoảng thông báo đã nhìn thấy quái thú to lớn, lông lá, có hình dáng giống người. Bất chấp việc trên thế giới có thể tồn tại hàng ngàn dã nhân nhưng cho đến nay người ta chưa từng tìm thấy thi thể của bất cứ sinh vật nào như vậy. Không một dã nhân nào từng bị thợ săn giết hại hay chết vì bị xe đua nghiến phải hoặc thậm chí do các nguyên nhân tự nhiên. Do thiếu vắng các bằng chứng đáng tin như như răng hoặc xương của dã nhân nên người ta chỉ biết về sự tồn tại của sinh vật này qua lời kể, những bức ảnh và thước phim không rõ ràng của các nhân chứng. Một số người nhận định, khoa học sẽ không bao giờ có thể chứng minh được rằng các sinh vật như dã nhân và quái vật hồ Loch Ness không hề tồn tại và có thể những sinh vật bí ẩn này đang lánh xa khỏi các con mắt tò mò.



Tiếng vo vo ở Taos

Một số cư dân và du khách ở Taos - thành phố nhỏ tại New Mexico nhiều năm nay luôn cảm thấy khó chịu và đau đầu với một tiếng vo vo bí hiểm, tần suất thấp trong bầu không khí sa mạc. Kỳ quặc là, chỉ khoảng 2% cư dân ở Taos báo cáo nghe thấy tiếng động đó. Một số người tin rằng, tiếng động kỳ lạ đó xuất phát từ những âm thanh khác thường. Số khác nghi ngờ những người khác nghi ngờ đó là sản phẩm kích động quần chúng hoặc vì một mục đích bí mật, nham hiểm nào đó. Dù được mô tả như một tiếng nổ, tiếng kêu vo vo, vù vù hay là sản phẩm của tự nhiên, tâm lý hoặc siêu nhiên, cho tới hiện tại, không có bất kỳ ai có thể xác định được nguồn gốc của âm thanh đó.





