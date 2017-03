Những hình ảnh đầu tiên của nhật thực hình khuyên

Nhật thực hình khuyên năm nay có hành trình bắt đầu từ cực Tây Nam của Cộng hòa Chad và miền Tây Trung Phi vào lúc 5 giờ 14 phút giờ GMT (12 giờ 14 phút giờ Việt Nam). Tiếp đến, nó đi qua các nước châu Phi khác là Uganda, Kenya và Somalia.

Quá trình Mặt Trăng che khuất Mặt Trời cũng có thể được chứng kiến rõ rệt tại khu vực Ấn Độ Dương và các nước châu Á là Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc.

Mặt trăng che khuất một phần mặt trời trên bầu trời ở Colombo. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật thực kéo dài lâu nhất tại Ấn Độ Dương, với thời gian 11 phút 8 giây và kết thúc tại bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc, lúc 8 giờ 59 giờ GMT (15 giờ 59 giờ Việt Nam). Các nhà thiên văn học cho rằng đây có thể là trường hợp nhật thực dài kỷ lục trong vòng 1.000 năm tới.

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Nhật thực hình khuyên xảy ra hàng năm khi Trái Đất ở vị trí gần nhất so với Mặt Trời và Mặt Trăng ở vị trí xa nhất so với địa cầu. Do đó, Mặt Trăng không đủ lớn để che khuất toàn bộ Mặt Trời.

Theo TTXVN/Vietnam+