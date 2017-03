Những kỷ lục ấn tượng về Giáng sinh

David và Janean Richards đã lập kỷ lục Guinness với ngôi nhà được trang trí nhiều đèn nhất. Được biết, căn nhà của hai vợ chồng Richards tại Forrest Act, Australia được thắp sáng bởi 331.038 bóng đèn Giáng sinh. David Richards, ông bố ba con, đã mất bốn năm để hoàn tất công việc trang trí.

Cây thông được trang trí đắt đỏ nhất thế giới với 83 món trang sức được dựng lên vào ngày 7 tháng 12 năm 2002 tại câu lạc bộ Tsunamachi Misui, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Tổng trị giá của cây thông này lên tới 1,357 tỷ yên Nhật (tương đương 16 triệu USD).

Cây thông Noel nổi có chiều cao khoảng 85 m được dựng lên trên hồ Rodrigo De Freitas Lagoon, Rio De Janeiro, Brazil năm 2007 được công nhận là cây thông nổi lớn nhất thế giới.

Ngôi sao trang trí Giáng sinh lớn nhất thế giới được đặt tại Kochi, Kerala, Ấn Độ vào ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Ngày 14 tháng 12 năm 2007, Hội trẻ em tại Anh đã lập kỷ lục với chiếc tất Giáng sinh lớn nhất thế giới. Chiếc tất này có chiều dài 32,56 m và rộng 14,97 m.

Ông già Noel lớn nhất có trọng lượng 2,5 tấn, cao 15,6 m, rộng 11 m đã được dựng lên ngay lối ra vào trung tâm mua sắm Tanglin Mall, Singapore từ ngày 10 tháng 11 năm 1996 tới ngày 3 tháng 1 năm 1997.

Tờ lịch Giáng sinh lớn nhất thế giới cao 71 m, rộng 23 m được đặt tại ga St Pancras, London (Anh) vào tháng 12 năm 2007.

Jean-Guy Laquerre (Canada) trở thành người có bộ sưu tập kỷ vật Noel lớn nhất thế giới với 25.104 món đồ, trong đó có 2.360 bức tượng nhỏ, 2.846 tấm thiệp từ 33 quốc gia . Được biết, Jean bắt đầu sưu tập từ năm 1988.

Cây thông Giáng sinh già cỗi nhất thế giới. Mỗi năm, Janet Parker tới từ Chippenham, Wiltshire (Anh) lại đem cây thông được sản xuất từ năm 1886 của mình ra tân trang lại. Đây là cây thông mà bà được thừa hưởng từ bà cố của mình.

13.000 người đã tập trung tại quảng trường Guildhall tại thành phố Derry, Bắc Iceland, Anh vào ngày 9 tháng 12 năm 2007 để lập kỷ lục nhóm người mặc trang phục ông già Noel lớn nhất thế giới.

Đĩa đơn bán chạy nhất trong dịp Giáng sinh là "White Christmas" của Bing Crosby với 100 triệu bản từ khi ra đời vào năm 1942.

The Beatles-Ban nhạc có nhiều bài hát Giáng sinh được đầu bảng xếp hạng tại Anh: "I Wanna Hold Your Hand" ( năm 1963), "I Fell Fine" (1964), "Day Tripper/We Can Work it Our" (1965) và "Hello Goodbye" (1967).

Theo Sầm Hoa (VNN / Telegraph)