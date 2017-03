Những người được giáo dục nhiều hơn, sống thọ hơn

Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo Thùy Linh (Vietnam+)



Theo nghiên cứu này, những người có ít nhất 9 năm học tại trường, nguy cơ tử vong sau tuổi 40 ít hơn hẳn so với nhóm người chỉ học 8 năm hoặc không đến 8 năm.Viện nghiên cứu khoa học xã hội Thụy Điển cùng các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu y tế đã tiến hành khảo sát 1.247867 người Thụy Điển sinh trong khoảng từ năm 1943 đến 1955. Đến năm 2007 có 92351 người trong số đó đã chết.Phân tích nguyên nhân tử vong của những trường hợp chết vì bệnh tật này, các nhà khoa học phát hiện ra mối quan hệ mật thiết giữa giáo dục và tuổi thọ. Những người được giáo dục nhiều hơn, các nguy cơ tử vong sẽ ít hơn. Ví như, ở những người phụ nữ được giáo dục tốt hơn, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, thiếu máu cũng ít hơn. Tương tự như vậy, nguy cơ tử vong do tai nạn hoặc các yếu tố bên ngoài cũng không xảy ra nhiều ở những nam giới được giáo dục tốt hơn.Tiến sỹ Anton Lagier - người đứng đầu nghiên cứu này lí giải rằng, điều này không có nghĩa là kéo dài những năm học tại trường sẽ có thể khiến tuổi thọ con người tăng cao.Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng đối với những người học nhiều, họ sẽ có cách nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn và chú ý hơn đến hành vi, sức khỏe của mình cũng như những yếu tố có lợi cho sức khỏe. Bởi vậy tỉ lệ tử vong do tai nạn hoặc mắc các loại bệnh như ung thư sẽ giảm đáng kể. Và lẽ đương nhiên điều này sẽ kéo dài tuổi thọ của họ.