Những nỗ lực đi tìm người ngoài vũ trụ

Loài người vừa quan sát hết toàn bộ hệ mặt trời Cũng trong tháng 7-2015, NASA cho hay tàu vũ trụ New Horizons của cơ quan này đã đi vào lịch sử khoa học khi bay ngang qua Diêm Vương tinh xa xôi, hoàn thành bước quan sát toàn bộ hệ mặt trời. Dựa vào dữ liệu NASA cung cấp, tàu New Horizons lao đi trong không gian với tốc độ lên đến 50.000 km/giờ và bay ngang qua Diêm Vương tinh, gửi về Trái đất những “bức ảnh thế kỷ” tuyệt đẹp. Khoảng cách giữa Diêm Vương tinh và New Horizons chỉ còn 12.500 km. Chuyên gia Alan Stern cũng thuộc dự án New Horizons khẳng định: “Chúng ta đã hoàn thành bước quan sát toàn bộ hệ mặt trời”.