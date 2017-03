Những phát hiện khảo cổ lớn nhất năm 2009

Kho báu Staffordshire Hoard

Với giá trị khổng lồ lên đến hàng tỉ USD, kho báu Staffordshire (Anh) - một phát hiện quý giá gồm 1.600 đồ châu báu Anglo Saxon thế kỷ VII.

Trong đó bao gồm những quả táo chuôi gươm, đồ trang sức và thánh giá được chuyên gia dò kim loại Terry Herbert khám phá vào tháng 7-2009, chôn giấu tại một cánh đồng ở West Midlands. Đây được coi là bộ sưu tập giá trị nhất và lớn nhất cùng loại được khám phá từ lòng đất.

Các món đồ sẽ được trưng bày tại Nhà Bảo tàng nước Anh cho đến tháng 2/2010. Sau đó, toàn bộ số hiện vật được bán cho Birmingham Museum and Art Galley và Potteries Museum and Art Gallery ở Stoke.

Cây sáo bằng xương và pho tiểu tượng tình ái ở Hohle Fels

Đồ vật được khám phá trong hang Hohle Fels ở dãy núi Swabian Alb của nước Đức và được tiết lộ trên thế giới trong năm 2009. Cả hai cổ vật giúp giới khoa học có cái nhìn sâu xa hơn về những cư dân sống trong hang thời kỳ hậu đồ đá cũ (cách đây từ 40.000 đến 14.000 năm) hơn sự hiểu biết trước đây.

Đồ tạo tác đầu tiên là bức tượng tình ái nhỏ thể hiện bộ ngực nở nang của phụ nữ - được gọi là Thần Vệ nữ của Hohle Fels, có niên đại 35.000 - 40.000 năm tuổi. Bức tiểu tượng được coi là nghệ thuật thiêng liêng nhất và chắc chắn thuộc về hậu kỳ đồ đá cũ. Cây sáo nhỏ làm bằng xương chim được đánh giá là nhạc cụ cổ nhất thế giới được tìm thấy.

Quan tài thời đại đồ đồng ở Forteviot

Công việc di chuyển tấm đá sa thạch nặng 4 tấn ra khỏi cánh đồng gần Forteviot, ở Perthsire (Scotland) do nhóm chuyên gia khảo cổ và những người tình nguyện thực hiện trong tháng 8-2009 đã làm lộ ra một phòng mai táng nằm sâu dưới lòng đất được xây dựng từ thời đồ đồng, trong đó chứa một số dấu tích hữu cơ và kim loại được bảo quản kỹ.

Người ta tin rằng căn phòng mai táng này là nơi yên nghỉ của giới quyền cao chức trọng ở Scotland thời kỳ đồ đồng.

Thành phố đã mất Bathonea

Istanbul là thành phố lớn nhất châu Âu và là 1 trong 5 thành phố lớn nhất thế giới, với dân số khoảng 13 triệu người. Do đó, khó tin nổi một điều là mãi cho đến năm 2009, người ta mới phát hiện ra dấu vết thành phố cổ mất tích từ rất lâu Bathonea cách Istanbul chỉ 20km, giữa một quang cảnh lịch sử rộng 8km.

Địa điểm - có người ở đầu tiên cách đây 15 thiên niên kỷ - nằm ẩn bên dưới một cánh đồng, trên bờ hồ Kucukcekmece, ở phía tây Istanbul. Thành phố cổ có lẽ đã bị chìm một phần dưới nước.

Một cái tháp được phát hiện giữa hồ nước được coi là di tích của ngọn hải đăng thành phố Bathonea. Nếu đúng như vậy thì đây là 1 trong 3 ngọn hải đăng của Roman được biết tồn tại ở đông Địa Trung Hải, và nó nằm gần hai ngọn hải đăng khác ở Alexandria và Patara.

Những sợi lanh cổ nhất thế giới

Những sợi lanh nhỏ này - có tuổi 34.000 năm và do nhóm khảo cổ học Đại học Harvard khám phá trong một hang động ở dãy Kavkaz thuộc nước Cộng hòa Gruzia - là bằng chứng cho thấy nỗ lực đầu tiên của con người nhằm chế tạo sợi dây từ tài nguyên thiên nhiên. Có điều, những sợi lanh này nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường - nhóm khảo cổ chỉ tìm thấy chúng khi sử dụng kính hiển vi nghiên cứu những mẫu đất sét.

Những sợi lanh này được cắt, xoắn và nhuộm màu - có lẽ để làm ra quần áo hay thúng giỏ. Ofer Bar-Yosef, lãnh đạo nhóm khảo cổ, nói số sợi lanh này thể hiện bằng chứng về "sáng chế mang tính quyết định của người tiền sử".

Vũ khí hóa học sơ khai nhất

Vũ khí hóa học không là thứ mà chỉ có con người hiện đại sở hữu. Tháng 1/2009, nhà khảo cổ Simon James ở Đại học Leicester ngờ rằng 20 người lính Roman bị giết chết bởi khi bảo vệ thành phố pháo đài Dura (nay là Dura-Europos) ở phía đông sa mạc Syria chính là những nạn nhân đầu tiên trong lịch sử bị tấn công bằng khí độc.

Những người lính này nằm chết trong con đường hầm bị sập và trong cơ thể họ có dấu vết của hóa chất và tinh thể sulphur. Simon James tin rằng những người lính trong đường hầm chết do hít phải khí độc sulphur dioxide.

Ida - mắt xích bị mất

Ida - một hóa thạch có 47 triệu năm tuổi - được khám phá cách đây nhiều thập niên, năm 1983, tại Messel Pit, miền đông nam Frankfurt am Main (Đức). Nhưng mãi cho đến tháng 5-2009 nó mới được tiết lộ với thế giới và sau đó được coi là "mắt xích bị mất" trong quá trình tiến hóa của con người. Động vật linh trưởng nhỏ này được bàn tán sôi nổi trên khắp thế giới.

Nhà cổ sinh vật học Na Uy Jorn Hurum - người mua Ida với giá 1 triệu USD từ một người mà ông gặp trong một quán rượu vodka ở Hamburg - tin rằng Ida là tổ tiên ban đầu của loài khỉ, khỉ không đuôi và con người.

Các chuyên gia khác không đồng ý và họ lập luận rằng Ida thật ra có nguồn gốc từ một nhánh của sự tiến hóa đã kết thúc từ lâu và không quan trọng.

Khán đài vòng Hoàng đế ở Portus

Địa điểm khảo cổ ở Portus tiết lộ nhiều di tích quan trọng trong năm 2009. Trong số đó là một khán đài vòng (amphitheatre) to lớn và sang trọng mà có lẽ dành riêng cho các hoàng đế La Mã ngày xưa.

Đây là phát hiện của nhóm chuyên gia khảo cổ Đại học Southampton.

Quân đội Cambyses đã mất

Tháng 11-2009, hai anh em chuyên gia khảo cổ người Italia - Angelo và Alfredo Castiglioni - tuyên bố họ đã xác định được vị trí của những hài cốt người, công cụ và vũ khí gần ốc đảo Siwa ở Ai Cập. Số hài cốt này được cho là của quân đội Ba Tư do Vua Cambyses thống lãnh bị bão cát tấn công và mất tích mãi mãi.

Hai anh em nhà khảo cổ cho biết họ tiết lộ thông tin thông qua một phim tài liệu hơn là trên mặt báo khoa học. Nhưng những nghiên cứu xa hơn cho thấy rằng hai anh em Castiglioni thật ra đã tìm thấy những hài cốt của đội quân bị biến mất một cách bí mật của Cambyses

Theo An An (An Ninh Thế Giới)