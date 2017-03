Những phụ nữ nhịn ăn để chồng sống lâu

Những người phụ nữ ăn chay để cầu nguyện cho chồng (Ảnh minh họa)

Lễ Karva Chauth là một truyền thống có lịch sử mấy trăm năm tại phía Bắc Ấn Độ, nơi phụ nữ mặc diện và ăn chay trong ngày cầu nguyện cho sức khỏe và sự nghiệp của chồng mình.

"Từ rất lâu rồi chúng tôi đã thấy mẹ mình cũng thực hiện những nghi lễ như vậy" - Syal (25 tuổi), người chuẩn bị làm lễ Karva Chauth cầu nguyện cho người chồng mới cưới. "Bây giờ lại tới lượt tôi".

Tuy nhiên, Syal, một thành viên trong tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng tại Ấn Độ, sẽ phải làm nhiều hơn những gì mà mẹ cô từng làm trước đó.

Trong khi những người phụ nữ trước đây dùng lá cây để nhuộm móng tay, mua quần áo và quà cáp cho người thân, những người phụ nữ hiện đại lại dùng tiền để lựa chọn các dịch vụ tiện ích hơn.

Syal sẽ bỏ ra 5.000 rupee (102 USD) để gắn kim cương trên mặt và đi spa khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Ngoài ra còn có cả dịch vụ bơm botox, làm tóc...trong một gói phục vụ lễ Karva Chauth.

"Có khoảng 30-40% bệnh nhân tìm kiếm các biện pháp làm đẹp trong thời gian này. "Amint Barngia, người đứng đầu khoa da liễu tại Viện khoa học y học châu Á cho biết.

Với sự bùng nổ của nền kinh tế và làn sóng tiêu dùng đã khiến tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ chi nhiều tiền hơn. Các trung tâm thương mại, các cửa hàng sang trọng ngày càng thu hút phụ nữ hơn với các sản phẩm như pha lê Swarovski hay mạng che mặt truyền thống được dùng để trông trăng trước khi kết thúc ngày ăn chay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng mạnh tay chi tiền như vậy

Shalini Sood Bhaduri, một cựu chuyên gia tiếp thị, lại cho rằng lễ hội này "hoàn toàn lố bịch" và "vô nghĩa".

"Tôi không tin rằng ăn kiêng trong một ngày lại có thể kéo dài tuổi thọ cho chồng"-Cô nói.

Các nhà bênh vực quyền phụ nữ lại tin rằng quá đơn giản để bỏ Karva Chauth. Madhu Kishwar, một chuyên viên cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội tại Delhi, xem đó như một "trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ".

"Có quá nhiều nghi lễ mà người phụ nữ phải thực hiện để cầu nguyện cho đàn ông...đã tới lúc đàn ông nên nuông chiều lại những người vợ của mình"-cô nói.

Gần đây, trong bộ phim "Large-Hearted Person will Take the Bride Away" của Bollywood, nam diễn viên Shah Rukh Khan đã khiến biết bao cô gái Ấn Độ nhỏ lệ khi thực hiện lễ ăn chay để cầu nguyện cho người mình yêu.

Rohan Vasudeva, một doanh nhân ở Delhi, đã thực hiện lễ ăn chay cầu nguyện cho vợ mình vào năm ngoái khi họ đính hôn. Năm nay, anh sẽ bỏ nghi lễ này nhưng anh vẫn đếm ngược từng ngày cho tới thứ Bảy (15/10). “Tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn tiệm sau khi trăng lên”-Vasudeva nói.

Theo Sầm Hoa (VNN / Reuters)