Những robot kỳ quái của quân đội Mỹ

Đơn vị này được thành lập từ năm 1958 trong một chiến dịch nhằm đối chọi với kế hoạch phóng tên lửa Sputnik của Liên Xô (cũ). Từ đó tới nay, mỗi năm DARPA đều được tài trợ hàng tỷ USD để cho ra đời những sản phẩm ứng dụng mới phục vụ quân đội. Dưới đây, báo CAND xin giới 7 loại robot được coi là kỳ quái nhất trong quân đội Mỹ.

1. Big Dog

Là một sản phẩm do hãng Boston Dynamics thiết kế từ năm 2008, robot Big Dog có khả năng biết bò, đi, chạy và thồ vật nặng trên mọi địa hình phức tạp, nơi mà các loại xe quân sự của Mỹ cũng không vận hành được như vào sâu trong rừng, vượt qua đống đổ nát trên đường phố… Vì thế, Big Dog còn được coi như một con la thồ hàng để đi cùng lính bộ binh Mỹ, thay xe cơ giới trên những khu vực phức tạp.

Được thiết kế giống loài động vật bốn chân, Big Dog nhìn xa không khác gì một chú chó ngao với chiều dài 1,3m; cao 1m và nặng gần 100kg. Chân của nó gồm ba khớp xương nối tương tự như chó thật. Những khớp xương có thể thay đổi vị trí tới 500 lần/giây, giúp BigDog giảm chấn động khi di chuyển và thích nghi với địa hình nhấp nhô và dốc. Nhờ đó BigDog có thể đi trên đường núi gập ghềnh mà các loại xe bánh lốp không thể đi qua, đồng thời không gây tiếng động mạnh.

Trong các thử nghiệm, BigDog chó máy có thể chạy với tốc độ 6,4 km/h, leo những dốc nghiêng tới 35 độ và bước qua những đống gạch vụn với 153 kg hàng hóa trên lưng. Các kỹ sư của Boston Dynamics đã lắp đặt vào Big Dog một hệ thống điều khiển có khả năng giữ cân bằng và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, mắt của Big Dog còn được cài hệ thống nhận dạng. Big Dog có thể đi trên nền tuyết, nước, cao su và chịu được nhiệt độ cao tới gần 40 độ C. Nó cũng có thể thồ được lượng hàng nặng tới 300kg và đi không ngừng nghỉ trên một chặng đường dài 13 dặm.

2. Nano hummingbird drone

Đây là loại robot có hình máy bay cánh chim. Tuy là loại robot do thám dễ nhận dạng, song đặc điểm của Nano hummingbird drone (tạm dịch là chim ruồi do thám Nano) có thể thu thập đầy đủ dữ liệu chỉ trong 8 phút xâm nhập vào khu vực bị do thám. Sản phẩm này do Aero Vironment chế tạo theo đơn đặt hàng từ DARPA.

Với hình dáng nhỏ gọn, có thể bỏ túi, loại máy bay do thám mini này được điều khiển một cách khéo léo như một chú chim nhỏ. Nó có thể đậu trên cánh cửa sổ một ngôi nhà đối tượng đang bị theo dõi mà không hề bị phát hiện. Tính năng này của Nano hummingbird drone giúp nhiều trong các chiến dịch nghe lén ngay trong thành phố.

Được sản xuất từ cách đây 5 năm với công nghệ Nano với tổng chi phí vào khoảng 4 triệu USD, hiện tại các chuyên gia Lầu Năm Góc đang dự kiến thêm các tính năng của robot này để phục vụ công tác do thám, tình báo. Nano hummingbird drone có thể bay với vận tốc 17km/h.

3. Little Dog

Loại robot bốn chân này được thiết kế và chế tạo để phục vụ cho việc hỗ trợ binh sĩ trong quân đội chở quân trạng hoặc đạn dược. Tại các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, robot Little Dog được sử dụng để làm minh chứng cho việc phối hợp giữa kỹ thuật sản xuất robot động với hệ thống điều hiển năng động.

Little Dog có 4 chân, mỗi chân sử dụng tới 3 loại máy móc khác nhau và rất năng động. Robot này được lập trình để leo trèo trên mọi địa hình. Tuy nhiên, do hình dáng nhỏ gọn nên loại robot này chỉ được dùng trong thời gian ngắn với thời hạn chạy pin khoảng 30 phút.

4. Rise climbing robot

Ngay trong buổi lễ ra mắt, nhóm nhà nghiên cứu ở Carnegie Mellon đã làm người xem ngạc nhiên khi trình diễn loại robot leo tường "điệu nghệ" này. Với những cái móng nhỏ xíu giống như chân nhện, có thể bám chắc vào tường, Rise climing robot có thể leo cây, trèo qua hàng rào cào, đi trên tường của những tòa nhà cao tầng và gửi những hình ảnh tải được trong lúc leo trèo về trung tâm điều khiển.

Trên trang web của Boston Dynamic, Rise climbing robot có chiều dài khoảng 25cm, nặng 2kg và mỗi chân đều có 2 động cơ môtô.

5. PetMan

Là loại robot thế hệ mới, mới gia nhập biên chế quân đội Mỹ hồi đầu tháng 11, robot PetMan không những có thể đi lại giống một người bình thường, mà còn có thể tập các động tác thể dụng, thậm chí là hít đất. Khi bị đẩy từ phía hông, PetMan vẫn có thể lấy lại thăng bằng và tiếp tục bước đi. Tin từ hãng AP cho biết, loại robot này được thiết kế nhằm phục vụ cho quân đội Mỹ tiến hành các thực nghiệm trang phục phòng hộ vũ khí hóa học.

PetMan cao 1,75 m, nặng 80kg tương đương với một người bình thường, tốc độ di chuyển là 5km/h. Khác với những robot khác sử dụng công nghệ chuyển động điện (như Asimo của Honda), việc sử dụng công nghệ chuyển động thủy lực giúp PetMan có thể di chuyển nhanh nhẹn hệt như một người bình thường. Một điểm đặc biệt của PetMan nữa là nó có thể tự điều chỉnh thân nhiệt, độ ẩm và lượng bài tiết để mô phỏng trạng thái sinh lý của con người.

6. Crusher unmanned ground vehicle

Crusher là xe không người lái nhưng lại vận hành giống xe tăng. Được nhóm nhà khoa học Carnegie Mellon chế tạo, crusher nặng 6,4 tấn và được lắp đặt cả hệ thống GPS. Theo tuyên bố của các chuyên gia quân sự Mỹ, crusher là loại robot cao cấp hơn robot xe Spinner với 6 bánh xe. Trên chiến trường, hai chiếc crusher có thể chở giúp cho quân đội Mỹ một máy bay chiến đấu C-130 và các phụ kiện quân trang khác.

Là đại diện mới nhất của thế hệ xe chiến đấu đường bộ không người lái (UGCV), crusher được trang bị rất nhiều thiết bị kỹ thuật tối tân và được cài đặt cả hệ thống bắn tỉa. Crusher từng được đưa vào sử dụng trong thời gian quân đội Mỹ gây chiến ở Iraq. Hiện nay, nhóm nhà khoa học Carnegie Mellon đang có ý định phát triển loại robot crusher, thêm tính năng đặt bom cho nó để giảm thiểu thương vong đối với các binh sĩ khi tham gia chiến trận.

7. BigDog được trang bị thêm sừng

Khác với loại robot BigDog ở trên, BigDog thế hệ mới được trang bị thêm sừng và có người gọi đây là robot Bò tót. Loại robot này được dùng để hỗ trợ binh lính Mỹ trên các trận địa. Với khả năng thực hiện nhiều động tác phức tạp, robot này có tốc độ chạy tới hơn 110km/h, có khả năng bước, chạy nước rút, chuyển hướng, chạy ngoằn nghèo trên bốn chân.

Mặc dù loại robot này có thể chạy nhanh hơn người và thích hợp với nhiệm vụ truy kích kẻ thù, song hãng Boston Dynamics vẫn khẳng định họ không chú trọng vào khả năng chiến đấu của nó. Thay vào đó, công ty sẽ nâng cấp để nó phục vụ các lĩnh vực đời sống của binh sĩ trên trận địa



