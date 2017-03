Những vụ xử phạt kỳ quặc nhất

Tài xế bị phạt vì xì mũi lúc tắc đường



Một doanh nhân đã bị phạt 60 Bảng Anh và bị đánh dấu phạt trên bằng lái xe vì xì mũi trong lúc bị tắc đường. Michael Mancini, một chuyên gia phục chế đồ đạc tới từ Prestwick, Ayrshire, bị bắt quả tang thò đầu ra khỏi cửa xe và lấy một tờ khăn giấy để xì mũi trong khi bị tắc đường ở đại lộ Ayr. Mancini cho biết, xe tải của anh vẫn ở tình trạng nổ máy bình thường. Anh đã rất ngạc nhiên khi một cảnh sát tiến tới và ra hiệu cho anh đưa xe vào điểm đỗ kiểm tra.



Vấn đề trở nên "đôi chút kỳ dị" khi Mancini hạ cửa kính và nhanh chóng bị viên cảnh sát có khuôn mặt nghiêm khắc PC Stuart Gray, người được dân địa phương mệnh danh là "Cúc áo sáng bóng" vì sự hăng hái chú ý của ông tới các chi tiết, viết vé phạt. "Thành thực tôi đã nghĩ đó là một trò đùa", Mancini, 39 tuổi, người đã bị phạt vì tội không kiểm soát phương tiện của mình, nhớ lại.



Bị phạt vì gây tai nạn với ghế có gắn động cơ



Với một radio âm thanh nổi, các đèn pha ôtô và khả năng di chuyển với vận tốc 32km/h, đây không phải là một chiếc ghế tựa bình thường. Nhà sáng chế Dennis Anderson đã kết hợp một máy xén cỏ mạnh với một chiếc ghế tựa để tạo ra phương tiện kỳ lạ này. Tuy nhiên, sự vui mừng của người đàn ông 61 tuổi sớm tắt ngấm khi ông quyết định lái nó về nhà sau khi nhâm nhi ở quán rượu quen. Ông Anderson mất kiểm soát phương tiện có động cơ tương đương 8 sức ngựa, và đâm vào một xe hơi đỗ bên đường.



Cảnh sát cho hay, ông Anderson, người đã tự làm bị thương chân của mình trong sự cố, "rõ ràng bị say xỉn" và có mức độ cồn trong máu cao gấp 3 lần mức giới hạn cho phép. Ông Anderson đã bị tuyên phạt 180 ngày tù treo và phải nộp phạt 1.200 Bảng Anh. Vì đây là sự cố thứ hai liên quan đến việc uống rượu cồn trong lúc lái xe của ông nên chiếc ghế tựa gắn động cơ bị tích thu và đưa vào danh mục các đồ bị cảnh sát đem bán đấu giá.



Bị phạt vì gây ầm ĩ lúc "yêu"



Suốt 2 năm, Kerry Norris, 29 tuổi và bạn trai Adam Hinton, thường xuyên gây xấu hổ cho hàng xóm bằng các cuộc giao hoan suốt đêm của họ. Đôi tình nhân đã thốt ra những lời lẽ tục tĩu trong khi đầu giường thì đập rung tường cho tới tận 6 giờ sáng. Cuối cùng, Norris đã bị Hội đồng thành phố Brighton và Hove xử phạt vì phớt lờ một cảnh báo giảm bớt tiếng ồn.



Người hàng xóm sống ngay cạnh Richard Powell than phiền với nhà chức trách địa phương: "Các tấm ván đầu giường va đập liên tục vào tường khi họ quan hệ tình dục, khiến tôi không chợp mắt được cả đêm. Tôi phải nghỉ làm nhiều ngày vì thiếu ngủ". Vợ của Richard là Sarah cho biết thêm rằng, cô đã phải di dời các con từ căn phòng ngoài nhà họ vì tiếng ồn. Người hàng xóm Michelle Tyrrell cũng kể rằng, đứa con gái 4 tuổi của cô luôn bị thức giấc vì những âm thanh ầm ĩ lúc "yêu" của cặp tình nhân nọ.



Ngoài ra, Norris còn bị tố cáo thường xuyên khỏa thân tắm nắng trong vườn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Luật sư bào chữa cho Norris biện bạch rằng, thân chủ của ông thường xuyên bị đổ lỗi bởi tiếng ồn do những người khác gây ra. Tuy nhiên, các quan tòa cuối cùng đã quyết định phạt Norris 200 Bảng cộng 100 Bảng án phí và yêu cầu cô nộp 15 Bảng để bồi thường cho các nạn nhân.



Bị phạt vì hoài nghi nhật ký của Anne Frank



Anne Frank, người Do Thái, qua đời ở tuổi 15 vào tháng 3/1945 tại trại tập trung Bergen-Belsen, đã sống phần lớn cuộc đời của em ở Amsterdam. Từ tháng 7/1942 tới tháng 8/1944, cô bé và gia đình ẩn nấp trong một chái nhà bí mật. Anne đã giữ một cuốn nhật ký. Nó được tìm thấy và xuất bản sau khi em chết.



Một cựu chủ tịch vùng của đảng cực hữu "Người Thụy Sĩ thiên hướng quốc gia" đã bị phạt hơn 10.000 Franc Thụy Sỹ (9.500 USD) vì tuyên bố nhật ký của Anne Frank là đồ giả mạo. Tháng 6/2009, cựu lãnh đạo 22 tuổi chi nhánh đảng cực hữu tại Basel này đã viết một bài báo nhan đề "Những lời nói dối quanh Anne Frank", trong đó anh gọi nhật ký của cô bé Do Thái là "một lời nói dối lịch sử".



Chàng trai trẻ đã bị phạt vì phân biệt chủng tộc. Anh đã ám chỉ tới một bài báo đăng tải năm 1980 trên báo Der Spiegel của Đức có nội dung hoài nghi tính chân thực của cuốn nhật ký. Bài báo của Spiegel đã đề cập tới báo cáo của một chuyên gia thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự liên bang Đức. Tài liệu đáng tin cậy tương tự đã dẫn tới một cuộc điều tra năm 2006 với kết luận xóa bỏ mọi nghi hoặc về tính chân thực của cuốn nhật ký. Chánh án tòa Basel ra phán quyết rằng, kẻ bị buộc tội đã vi phạm luật liên bang về chống phân biệt chủng tộc và sự quả quyết của anh ta giống như một cú tát vào mặt các nạn nhân.



Bị phạt vì phỉ báng tính đàn ông của chồng



Vandana Gurjar đệ đơn xin ly hôn chồng ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Lý lẽ của cô cho hành động này bao gồm cả bệnh bát lực của Chhalotre. Đó là một sai lầm. Người chồng đã kiện ngược Gurjar tội phỉ báng và cô bị buộc phải bồi thường 200.000 rupee (2.747 Bảng Anh). Anh Chhalotre phàn nàn rằng rằng cáo buộc bất lực "đã ngăn cản anh không cưới được vợ mới cũng như bôi nhọ danh tiếng của anh". Số tiền phạt cao hơn rất nhiều thu nhập hàng năm của hàng triệu người ở Ấn Độ.



Bị phạt vì uống nước hoa quả nơi công cộng



Năm 2008, một phụ nữ Nga và một người đàn ông Lebanon đã phải hầu tòa ở Dubai vì uống nước cam ở nơi công cộng. Theo điều 313, Luật liên bang của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), việc ăn uống nơi công cộng vào ban ngày trong thời gian diễn ra Thánh lễ ăn chay Ramadan bị cấm. Các hình phạt cho việc vi phạm điều luật này hoặc là nộp phạt bằng tiền - tới 2.000 dirhem (555 USD) - hoặc ngồi tù tới 1 tháng. Hai du khách trẻ bào chữa trước tòa rằng, họ không phải là người Hồi giáo và không hay biết rằng các hành động của họ có thể vi phạm luật pháp địa phương. Tòa án Dubai đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn kết luận rằng hai công dân ngoại quốc đã phạm luật. Mỗi người trong số họ bị buộc phải nộp phạt 1.000 dirhem (278 USD).



Bị phạt vì đặt tên "độc" cho con



Năm 1991, Elisabeth Hallin và Lasse Diding muốn phản đối luật đặt tên của Thụy Điển vốn nhấn mạnh tòa có thể không chấp nhận những cái tên "vì một lí do nào đó không phù hợp là một cái tên". Đôi vợ chồng đã bị phạt 5.000 Kronor (khoảng 680 USD vào thời điểm đó) vì đặt tên con trai họ là Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (phát âm là "albin").



Họ tuyên bố cái tên được chọn gồm 43 chữ cái này là "một sự thể hiện giàu sáng tạo, đầy biểu cảm mà chúng tôi nhìn nhận như một sự sáng tạo nghệ thuật". Tòa không chấp nhận lý lẽ này và quyết định ra án phạt. Về sau, Elisabeth và Lasse thử đệ trình một cái tên khác gồm 1 chữ cái "A" (cũng được phát âm là "albin") nhưng một lần nữa bị tòa phủ quyết vì tên gồm một chữ cái bị cấm. Đứa trẻ cuối cùng được đặt tên là "Albin Hallin", mặc dù trong hộ chiếu, tên của em được ghi là "Icke namngivet gossebarn" nghĩa là "cậu bé chưa được đặt tên’.



Bị phạt một gia tài vì lái xe quá tốc độ



Tháng 8/2010, một tài xế người Thụy Điển đã phải đối mặt khoản tiền phạt vi phạm giao thông lớn chưa từng có trên thế giới: 650.000 Euro sau khi bị phát hiện đang lái xe với vận tốc 289,7km/h ở Thụy Sỹ. Chiếc xe Mercedes SLS AMG trị giá 140.000 Bảng cùng bằng lái của viên tài xế 37 tuổi bị tịch thu sau khi anh đã lái xe với vận tốc gấp 2,5 lần giới hạn cho phép trên một xa lộ ở Thụy Sỹ.



Nhà chức trách nói, mức phạt khổng lồ là do luật giao thông nghiêm khắc của Thụy Sỹ, với cách tính mức phạt dựa trên độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và mức thu nhập của người vi phạm. Mặc dù cảnh sát không thể xác nhận liệu tốc độ của viên tài xế đó đã đạt kỷ lục hay chưa nhưng họ nhấn mạnh "không có hồ sơ về bất cứ ai bị bắt quả tang đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn như vậy ở Thụy Sỹ". Viên tài xế vi phạm biện minh rằng, anh nghĩ chiếc đồng hồ đo tốc độ trên chiếc xe hơi mới của anh đã bị trục trặc.



Bị phạt vì sử dụng Twitter trong khi thi đấu



Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ (NFL) đã phạt tuyển thủ Chad Ochocinco 25.000 USD vì sở hữu một thiết bị điện tử và đăng tải các thông điệp lên tài khoản Twitter của anh trong trận đấu trước mùa giải giữa đội Cincinnati của anh ta và đội Philadelphia. Trên trang Twitter của Ochocinco có đăng tải thông điệp trước khi trận đấu bắt đầu, một đoạn thông điệp sau thời điểm khai cuộc hai giờ đồng hồ với nội dung bình luận về một pha bóng của anh. Trong khi đó, NFL có lệnh cấm các cầu thủ dính líu đến truyền thông xã hội trong những ngày thi đấu, từ trước khi khai cuộc tới các cuộc phỏng vấn hậu trận đấu.



Bị phạt vì thuê người nhập cư bất hợp pháp xây rào an ninh biên giới



Có một sự thực khôi hài là: công ty Golden State Fence được chỉ định xây hàng rào biên giới giữa San Diego (Mỹ) và Mexico, đã bị phạt 5 triệu USD vì thuê những người nhập cư bất hợp pháp xây dựng hàng rào này. Sau khi một cuộc kiểm tra của cơ quan chuyên trách nhập cư năm 1999 đã phát hiện những công nhân không có giấy tờ trong danh sách lao động của công ty, Golden State đã hứa sửa đổi mọi vi phạm. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra tương tự tiếp sau đó vào năm 2004 và 2005, một số những công nhân bất hợp pháp đó vẫn được thuê làm việc. Thực tế, có tới gần 1/3 trong tổng số 750 công nhân của công ty có thể đang có mặt tại Mỹ một cách bất hợp pháp.



Bị phạt vì đeo bộ vỉ nướng ngoài trời lúc lái xe



Sau khi bị chụp ảnh đang lái xe trên xa lộ với bộ vỉ nướng ngoài trời gắn vào cơ thể mình, tài xê môtô Michael Wiles, 29 tuổi, đã bị một tòa án Australia phạt tiền vì tội lái xe bất cẩn. Cảnh sát đã điều tra sự việc sau khi hành động khôi hài của Wiles bị những ngươi trên một chiếc xe hơi đi ngang qua chộp được. Bức ảnh sau đó được đăng tải trên Internet và phổ biến rộng rãi qua đường thư điện tử. Trước tòa, luật sư bào chữa của Wiles biện bạch rằng thân chủ của ông nên được khoan hồng vì nghèo và giây phút nông nổi. Wiles bị phạt 800 đô la Australia (458 Bảng) và bị tước bằng lái xe một tháng. Về sau, một công ty đồ nướng tới gặp Wiles và đề nghị anh xuất hiện trong một bức hình quảng cáo nhưng anh từ chối.



Bị phạt vì tự tạo vườn trên đất của mình



Những người hàng xóm của Steve Miller ở Clarkston, bang Georgia, Mỹ gọi đó là cổng rau. Trong khi đó, nhà chức trách địa phương đã phạt ông Miller 5.200 USD vì trồng quá nhiều rau xanh trong sân sau nhà mình. Ông Miller đã trồng các cây họ đậu được 15 năm, bán chúng tại các chợ địa phương và biếu bạn bè trước khi bị cơ quan quản lý hạt Dekalb cáo buộc vi phạm. Việc làm vườn ở một mức độ như vậy trong khu vực ông đang sinh sống là trái phép.



Ông Miller đã cố gắng kháng án nhưng việc hủy bỏ án đến rất chậm và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Sau một thời gian tranh chấp pháp lý dài, ông Miller đã thành công trong việc giành quyền làm vườn trên mảnh đất của mình. Tuy nhiên, bất chấp chiến thắng đó, ông vẫn bị hạt Dekalb phạt vì tất cả số rau quả trồng bất hợp pháp và việc thuê công nhân dọn cỏ khu đất bỏ hoang mà ông đã ngừng canh tác trên đó. Ông Miller không cho rằng việc trồng rau trên mảnh đất của chính mình là trái phép. Thực tế, ông đã mua mản đất đó vì biết có nhiều người từng trồng rau thu lợi ở đó trong quá khứ.





