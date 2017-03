Nói đùa trên mạng cũng bị bắt

Grace Guajardo và bạn trai sau một phiên tòa xét xử Grace - Ảnh: Daily Mail



Theo Hạnh Nguyên (TT)



Trên thế giới, chuyện đùa có bom không phải là quá hiếm, và tất cả những câu chuyện như vậy đều được truyền thông đăng tải chi tiết để nâng cao ý thức của người dân.Tất cả diễn biến sau lời nói đùa đó đều giống nhau: người nói đùa bị bắt, toàn bộ hành khách được sơ tán, an ninh và chó nghiệp vụ được huy động lên máy bay để lục soát tìm chất nổ, án tù và án phạt dành cho người nói đùa, và sự hối hận muộn màng của họ.Theo trang web MSNBC, năm 2011 tại sân bay Rochester (New York, Mỹ), nhà chức trách đã bắt giữ Francesco Pagano từ Cantina (Sicily, Ý), khi anh chàng 32 tuổi này đang mua vé, tự dưng lại hứng chí nói trong túi hành lý của mình có bom. Dù anh ta đã giải thích đây chỉ là lời nói đùa, hành lý của Francesco bị đưa vào máy chiếu để soi, chó nghiệp vụ được đưa đến và tất nhiên Pagano phải ra tòa.Với trường hợp của Jackson Brown 39 tuổi, một người vô gia cư ở Úc thì khác. Cũng trong năm 2011, ông tiết kiệm được ít tiền mua một vé máy bay lần đầu tiên trong đời để bay từ Adelaide tới Perth thăm quê trên chuyến bay của Hãng Virgin Blue. Khi tiếp viên đề nghị ông cất chiếc túi mình đang ôm vào khoang hành lý, ông nói: “Cứ để đấy, có vũ khí và bom trong đó”. Dù bào chữa rằng cuộc sống vất vả nên ông hơi phấn khích khi sắp về quê, luật sư của ông cũng phải thừa nhận là “Việc đùa có bom trên máy bay là điều không nên nói trong tình hình an ninh thế giới hiện nay”. Ông bị phạt 3.250 AUD và phải trả toàn bộ chi phí xét xử tòa án.Ngoài những lời nói đùa, có nhiều người lại dọa máy bay có bom để phục vụ mục đích riêng của mình một cách ích kỷ. Tháng 2-2011, một người phụ nữ ở Chile tên Grace Guajardo đã gọi điện cho nhà chức trách thông báo có bom trên máy bay để bạn trai và là cha của ba đứa con của cô không lên chuyến bay Ibreria đến Madrid.Theo MSNBC, họ đã sống với nhau tám năm và ly thân vài tháng. Vì không thể giữ bạn trai ở lại, cô đã làm điều sai trái trong cơn tuyệt vọng. Dù cô được sự thông cảm của bạn trai và lý giải “chỉ vì yêu đó mà”, 312 hành khách thật khó thông cảm cho cô được. Án chờ cô sau đó là 61 ngày tù giam. MSNBC đã khảo sát ý bạn đọc xem hành động dọa có bom đó là vì “yêu” hay vì “điên”, đa số người trả lời đều nói là “vì điên”.Với mạng xã hội đang ngày càng lan rộng như hiện nay, người dùng cũng phải cẩn thận khi nói những gì liên quan tới an ninh hàng không. Chỉ vì câu nói đùa trên mạng xã hội Twitter là sẽ cho nổ tung bầu trời nếu chuyến bay không cất cánh đúng giờ, Paul Chambers (26 tuổi) bị bắt vào ngày 6-1-2010 theo Luật chống khủng bố Mỹ và bị cấm cả đời không được vào sân bay Doncaster. Trong khi bạn bè anh ta có vẻ khoái chí trước câu đùa này, thì anh Paul đã sững người khi thấy cảnh sát xuất hiện trước cửa và giơ ra tờ giấy in từ tài khoản Twitter của anh.