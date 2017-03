Nữ bác sĩ bị cưỡng dâm tập thể gây sốc

Nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp.



Theo Thanh Hảo (VNN/ News 24, Times LIVE)



Các bác sĩ trong bệnh viện cũng cảm thấy bất an mặc dầu an ninh đã được tăng cường tại Pelonomi ngay sau đó.Các nhà chức trách cho hay, nạn nhân là một bác sĩ nhi khoa 35 tuổi. Cô đã bị một thiếu niên 16 tuổi cùng hai nam giới, 24 và 29 tuổi, cưỡng hiếp lúc 2h sáng ngày 30/10.Theo hồ sơ tại tòa án, một trong ba "yêu râu xanh" đã dùng gạch đập vào đầu nữ bác sĩ khiến cô bất tỉnh. Sau đó, chúng lôi nạn nhân vào một phòng trống thuộc khu đang được sửa chữa trong bệnh viện rồi thi nhau cưỡng hiếp. Cả ba tên đều cao chạy xa bay khỏi hiện trường song bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.Phiên xử sơ thẩm đối với ba bị cáo sẽ được tiến hành vào ngày 9/11 tại Bloemfontein.Chủ tịch hiệp hội Y khoa Nam Phi (Sama), bác sĩ Norman Mabasa, bày tỏ tâm trạng sốc: "Sama thực sự choáng váng trước vụ việc. Chúng tôi thấy rất rõ rằng các thành viên của Hiệp hội không an toàn ở những bệnh viện công".Ông Mabasa kêu gọi các nhà chức trách tăng cường an ninh tại các bệnh viện công để bảo vệ tất cả các nhân viên ngành y.Hồi tháng ba, dư luận Nam Phi cũng nóng lên trước vụ một nhân viên y tế ở Johannesburg bị lôi vào bụi rậm và bị cưỡng hiếp bởi ba người đàn ông khi cô cùng một nữ đồng nghiệp khác đang cố gắng cứu mạng một đứa trẻ.Còn tháng 8/2007, một sinh viên y khoa trường Đại học Witwatersrand cũng trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tại bệnh viện Chris Hani-Baragwanath. Vụ việc không được đưa ra xét xử tại tòa vì nạn nhân từ chối cung cấp thông tin.