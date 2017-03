Núi lửa phun trào dữ dội tại Indonesia

Một nạn nhân của núi lửa Merapi đang được đưa đi trong lớp tro bụi dày. Ảnh: AFP

Giới chức tỉnh Trung Java cho biết, các nạn nhân của núi lửa Merapi gồm một em bé bị thiệt mạng do bỏng tro bụi và khí nóng. Truyền hình quốc gia Indonesia ghi lại cảnh hàng nghìn người chạy khỏi khu vực núi lửa, trong đó một số mặt phủ kín tro bụi màu trắng do núi lửa Merapi phun lên không trung và rơi xuống như mưa. Trong số này có một số người bị bỏng được di chuyển bằng cáng cứu thương.

AP dẫn lời một nhân chứng có người thân mắc kẹt do núi lửa phun trào cho biết: "Tôi chỉ đứng cách nơi gia đình ở chỉ 10 mét nhưng không thể đến gần hơn do tro bụi quá nóng và chúng tôi không biết làm cách nào để cứu những người còn bên trong. Để thoát thân tôi đã phải bám vào những thân cây để tránh tro bụi và đó là lý do tại sao tôi sống sót".

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 12 thi thể trong khu vực gần núi lửa Merapi. Họ dự đoán sẽ còn có thêm các thi thể nạn nhân ở khu vực hiểm trở khó tiếp cận do đường xá bị phá huỷ và cây cối bật gốc. Trong khi đó do trời tối và ngọn núi lửa vẫn hoạt động mạnh nên chiến dịch cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó hàng nghìn người đã được sơ tán khẩn cấp khi ngọn Merapi có những dấu hiệu báo hiệu một vụ bùng nổ nham thạch lớn nhất trong nhiều năm. Hiện vẫn còn thêm 13.000 người khác sống trong bán kính cách núi lửa 16 km cần được sơ tán. Trong khi đó có khoảng 5.000 người sinh sống ngay sườn ngọn núi này và không ít người trong số họ không chịu sơ tán vì sợ mất tài sản và gia súc.

Vụ phun trào mạnh nhất gần đây của núi lửa Merapi xảy ra năm 2006 làm hai người thiệt mạng và lần phun trào hôm qua mạnh hơn nhiều lần. Trong khi đó tại đảo Sumatra, trận động đất dữ dội đêm thứ hai gây ra sóng thần đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hơn 500 người khác còn mất tích. Do Indonesia nằm trên khu vực bất ổn của vỏ trái đất vốn được mệnh danh là Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Theo Đình Nguyễn (VNE)