Nuôi dê trên tầng thượng giữa thành phố

Ông Tạ ở gần đó cho hay, trước đó ông không hề biết rằng tầng thượng toà nhà đối diện căn hộ của mình lại là một "trang trại". Chỉ tới khi ông nghe thấy những tiếng kêu be be và mở cửa sổ ra xem, ông mới phát hiện ra có cả một đàn dê đang nhởn nhơ trên đó.



Theo quan sát, “trang trại” trên mái nhà được chia thành 3 khu vực: khu ở của người chăn nuôi, khu để cỏ khô và khu thả 23 con dê cùng 16 con gà. Người chủ “trang trại” này đã cất công làm tường bao quanh, đặc biệt là ở khu để cỏ phòng khi gió to, cỏ bay xuống tầng dưới.





Theo Sầm Hoa (VNN/ Yaxinwang)

Toà nhà đặc biệt này nằm ở số 17 đường Thanh Tân Nhị.Tầng 1 là quán ăn và cửa hàng.Khi được hỏi về “trang trại” trên tầng thượng, một ông chủ quán ăn cho hay, trên tầng thượng của toà nhà có một đôi vợ chồng già, hằng ngày vẫn thấy ông lão vẫn vác cỏ lên đó. Tuy nhiên, mọi người không ai biết rõ số lượng gia súc, gia cầm đang được chăn thả “trên đầu” mình.Theo bà Từ Chí Phúc- vợ ông chủ “trang trại” kỳ lạ trên, vì có nhiều thời gian rảnh rỗi nên ông lão muốn kiếm việc gì đó để làm. Chính bà cũng không biết rõ hiện ông lão đang nuôi bao nhiêu con dê trên tầng thượng.Được biết ông lão có hơn 200 con dê đang được nuôi tại một trang trại ở huyện Mục Luỹ. Khoảng 6, 7 năm về trước, ông đem 2 con dê có sức đề kháng kém về Urumqi nuôi. Vì nếu nuôi ở tầng dưới sẽ ảnh hưởng tới người khác nên ông đã quyết định mang hai chú dê lên tầng thượng chăm sóc. Số lượng dê trên tầng ngày một tăng lên, đến mùa xuân năm nay, đàn dê của ông đã lên tới 23 con.Mặc dù thường xuyên thấy cỏ và rác ở tầng thường bay xuống nhưng những người chủ quán ăn không hề cảm thấy bất tiện. Họ cũng cho hay, vợ chồng chủ “trang trại” là những người lương thiện, con cái đều ở xa nên ngày ngày hai ông bà chỉ biết quanh quẩn chăm sóc cho đàn gia súc của mình.Ông hy vọng rằng những con cừu sẽ mau chóng bình phục để được trở lại trang trại.